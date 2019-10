Keihäänheittäjä Lassi Etelätalo aloitti keihäänheiton MM-finaalin yhtä varovaisesti kuin keihäskarsinnan edellispäivänä. Hän paransi kuitenkin 72- ja vajaan 78-metristen jälkeen 82,49 metriin, mikä riitti Dohassa yllättäen peräti neljänteen sijaan kisojen päätöspäivänä.

– Alku oli aika löysää, mutta toisella sain ihan hyvän tuntuman heittoon. Kolmannella tuli hyvä veto, Etelätalo kertasi MM-finaalia.

– Kolmas heitto oli aika lähellä sitä, mihin tällä hetkellä pystyn. Sen jälkeen ei ollut enää puhtia.

Kolmannessa yrityksessään Etelätalo lisäsi vauhdinjuoksuunsa kierroksia.

– Juoksu tuli siinä heitossa ensimmäisiä paremmin ja sain siihen pitkän vedon, Etelätalo arvioi terävintä kiskaisuaan.

Etelätalo on kokeillut urallaan myös räväkämpää kilpailun aloitusta, mutta se ei tunnu sopivan hänelle. Ärhäkkäästä alusta on usein seurannut tukijalan pettäminen, josta hän on pyrkinyt vammojensa jälkeen eroon jo vuosia.

– Jos lähden alussa ihan täysillä, heitto tahtoo mennä läpi ja joudun hakemaan uudestaan jämäkämpää fiilistä heittooni. Minun on parempi aloittaa kilpailut hieman rauhallisemmin, Etelätalo selitti tapaansa lämmetä vähitellen heittovireeseen.

Neljäs sija kelpasi

Neljäs sija on yleensä katkerin paikka urheilun arvokisojen tulosluettelossa, mutta Etelätalo oli tyytyväinen sekä parhaaseen heittoonsa että sijoitukseen.

– Mitalistit jäivät sen verran kauaksi, ettei tuntunut, että olisin pystynyt niihin tuloksiin, Etelätalo tunnusti.

– Tähän sijoitukseen täytyy olla tyytyväinen. Olen tyytyväinen koko tähän kauteen, joka oli tosi hyvä edellisiin verrattuna.

Etelätalo korosti, että jo finaalipaikka oli hänelle voitto. Pääsy kolmelle viimeiselle kierrokselle ja vielä MM-kisojen neljäs sija olivat iloisia lisäyllätyksiä.

Etelätalo oli neljäs myös arvokisa-avauksessaan Zürichin 2014 EM-kisoissa. Sen jälkeen hän on kärsinyt erilaisista vammoista, joita hän ei enää välittänyt kerrata.

– Katsotaan mieluummin eteenpäin, Etelätalo käänsi ajatuksiaan Tokion 2020 olympiakauteen.

MM-kultaa juhli Grenadan superyllättäjä Anderson Peters tuloksella 86,89. Kakkoseksi ylsi Viron Magnus Kirt (86,21) ja kolmanneksi Saksan Johannes Vetter (85,37). Kirt loukkasi olkapäänsä viidennessä heitossaan. Kilpailu päättyi häneltä ennen päätöskierrosta.

Kisan epäonnistujiin kuuluivat olympiavoittaja Keshorn Walcott ja maailmanmestari Julius Yego, jotka jäivät finaalin viimeisiksi. Yego jäi ilman tulosta.