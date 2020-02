Lari Lehtonen keskeyttää hiihdon Pohjoismaiden kiertueen – "Pyrin pääsemään parempaan vireeseen, eikä Tourin jatkaminen tunnu järkevältä vaihtoehdolta"

Lari Lehtonen keskeyttää Pohjoismaiden kiertueen ennen kahta viimeistä kilpailua. Hiihtäjä ilmoitti ratkaisustaan perjantaina.

– Keskeytän Ski Tourin, koska tulokset ovat vaisuja ja elimistö tuntuu olevan epänormaalissa tilassa. Pyrin pääsemään parempaan vireeseen, eikä Tourin jatkaminen tunnu järkevältä vaihtoehdolta sitä ajatellen, Lehtonen kertoi.

Lehtonen suunnittelee palaavansa maailmancup-laduille ensi viikonloppuna Lahden Salpausselällä.

– Salppurin kisat ovat reilun viikon päästä. Tavoitteena on päästä takaisin omalle hyvälle tasolle.

Lehtonen oli neljän kilpailun jälkeen kokonaistilanteessa sijalla 53. Suomalaismiehistä parhaissa asemissa on sijalla 19 majaileva Iivo Niskanen, joka on kiertuetta johtavaa Venäjän Aleksandr Bolshunovia perässä reilut kolme ja puoli minuuttia. Naisista Krista Pärmäkoski on sijalla 13 lähes kahdeksan minuuttia Norjan Therese Johaugin takana.

Pohjoismaiden kiertue jatkuu lauantaina Trondheimissa perinteisen sprintillä. Sunnuntaina ohjelmassa on takaa-ajo.