Länsi jatkoi voittoputkeaan naisten pesäpallon Itä–Länsi-ottelussa

Länsi on voittanut pesäpallon naisten Itä–Länsi-ottelussa Idän 1–0 (2–1, 4–4). Voitto on Lännelle yhdeksäs peräkkäinen, ja kaikkien aikojen tilastossa se johtaa nyt voitoin 30–25. Kolme kertaa ottelu on päättynyt tasan.

Avausjaksolla Länsi nousi 0–1-tappiolta voittoon neljännen vuoroparin kahdella juoksulla. Itä johti toista jaksoa 2–0 ja 3–2, mutta jaksovoittoon ei Itä kuitenkaan yltänyt ja näin Lännen vuonna 2011 alkanut voittoputki sai jatkoa.

Yleisöä Seinäjoella pelatussa ottelussa oli 3 911.