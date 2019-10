Lajilegenda Loeb johtaa Katalonian MM-rallia – Latvala kisassa kuudentena

Hyundailla on kolmoisjohto

Hyundai-kuljettaja Sebastien Loeb nousi perjantain viimeisellä erikoiskokeella Katalonian MM-rallin kärkeen.

Yhdeksänkertainen maailmanmestari Loeb, 45, johtaa kilpailua kuuden ek:n jälkeen 1,7 sekunnin erolla Hyundain Thierry Neuvilleen.

Loebin ja Neuvillen tavoin Huyndailla ajava Dani Sordo on kolmantena. Sordon ero kärkeen on 7,6 sekuntia.

Loeb oli perjantain päättäneellä 38,85 kilometrin ek:lla selvästi nopein.

– Ajoin aivan äärirajoilla. On uskomatonta, että meillä (Hyundailla) on kolmoisjohto. Emme olisi uskoneet siihen, kun aloitimme kilpailun, Loeb iloitsi MM-sarjan kotisivuilla.

Jari-Matti Latvala on kuudentena. Toyotan suomalaiskuski on jäänyt Loebista 30,1 sekuntia. Fordin Teemu Suninen on kahdeksantena.

– Olemme parantaneet askel askeleelta päivän aikana, Latvala tiivisti.

Lapin päivä päättyi keskeytykseen

Citroenin Esapekka Lappi joutui keskeyttämään perjantain ajopäivän viidennellä ek:lla teknisen vian takia. Citroenille perjantai oli synkkä, sillä Sebastien Ogier putosi aiemmin päivällä kauas kärjestä teknisen vian takia.

MM-titteliä jahtaava Viron Ott Tänak on viidentenä. Hän on jäänyt kärjestä 21,7 sekuntia.

Tänak on vahvasti kiinni mestaruudessa, sillä hän johtaa MM-sarjaa selvästi. Ogier on kokonaispisteissä toisena, mutta perjantain vastoinkäymiset saattoivat olla mestaruushaaveiden kannalta kohtalokkaita.

Neuvillella on vielä pienet mahdollisuudet mestaruuteen, mutta tehtävä on lähes toivoton. Tänakilla on 28 pistettä Ogieria ja 41 pistettä Neuvillea enemmän.

Katalonian ralli on MM-sarjan viimeistä edeltävä kisa. Päätöskilpailu ajetaan Australiassa marraskuun puolivälissä.