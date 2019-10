Kysyimme, miten Huuhkajien EM-otteluita pääsee katsomaan, jos joukkue on mukana kisoissa – "Kööpenhaminaan on varmasti pienempi kynnys lähteä kuin Bakuun"

Arvokisanurmien portit ovat Suomen miesten jalkapallomaajoukkueelle sepposen selällään. Suomalaiset ovat olleet jo nyt kiinnostuneita Huuhkajien mahdollisten EM-otteluiden lipuista.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen historiallisen lähellä oleva EM-lopputurnauspaikka on saanut suomalaiset laji- ja urheiluihmiset valppaiksi Huuhkajien mahdollisten EM-otteluiden varalta. Voitto lajin lilliputteihin lukeutuvasta Liechtensteinista marraskuun puolivälissä avaisi Huuhkajille tien kisoihin.

Lipunmyynnin ensimmäinen vaihe sulkeutui heinäkuun puolivälissä, mutta toinen vaihe avautuu joulukuussa. Jos Suomi pääsee kisoihin, toinen ikkuna on paras mahdollisuus päästä seuraamaan Huuhkajien otteita EM-nurmella.

Miten lipun voi saada Suomen mahdollisiin EM-otteluihin, Palloliiton tiedottaja Mikael Erävuori?

– Meilläkään ei ole asiasta vielä tarkkaa tietoa. Uefa (Euroopan jalkapalloliitto) järjestää karsintojen jälkeen työpajan lipunmyyntiä koskien. Lipunmyynti sujuu vaiheittain, ja kannattajille se aukeaa joulukuussa.

Miten lipunmyyntiprosessi etenee?

– Oletuksena on, että kisoihin pääsevät maat saavat tietyn lippukiintiön, ehkä keskimäärin 5 000 lippua ottelua kohden. Kiintiö riippuu stadioneiden kapasiteetista: jos ottelut pelataan esimerkiksi Kööpenhaminassa (kapasiteetti reilut 38 000), myös lippukiintiö on pienin.

Ketkä voivat ostaa joulukuussa saataville tulevia lippuja?

– Emme ole vielä tehneet mitään päätöksiä, että mikä taho saa minkäkin osuuden kiintiöstä. SMJK (Suomen Maajoukkueen Kannattajat) on varmasti jossain roolissa, mutta kaikki liput eivät mene missään nimessä heidän käyttöönsä. Yhteistyökumppaneille varataan varmasti jonkinlainen määrä, mutta tavoitteena on, että suurin osa lipuista menisi normaaleille kannattajille.

Onko Palloliittoon tullut jo paljon kyselyitä lippujen hankintaa koskien?

– Kyselyitä tulee tasaisesti. Tässä kohtaa olemme vain ohjanneet kysyjät Uefan sivuille, koska meillä ei ole tällä hetkellä sen enempää tietoa. Olemme kertoneet, että lipunmyynti kannattajille aukeaa joulukuussa, jos Suomi kisoihin selviää.

Miten Suomen mahdolliseen kisapaikkaan on varauduttu?

– On selvää, että edellisten otteluiden jälkeen kisapaikka on paljon todennäköisempi ja sitä mahdollisuutta on alettu miettiä tosissaan. Yritämme kuitenkin ainakin ulospäin pitää kynttilän vakan alla ja antaa joukkueelle keskittymisrauhan edessä oleviin tärkeisiin karsintaotteluihin.

Uskotko, että pelipaikka voi vaikuttaa lippujen kysyntään?

– Pakko myöntää, että varmasti vaikuttaa jollain tavalla. Esimerkiksi Kööpenhaminaan on varmasti pienempi kynnys lähteä kuin Bakuun.

Riittääkö lippuja kaikille halukkaille, SMJK:n varapuheenjohtaja ja lippuvastaava Marko Karvinen?

– Periaatteessa kaikille jäsenille on luvattu, että pitäisi riittää. Koskaan ei voi tietenkään sanoa, että varmasti riittää. Voi olla, että vuoden lopussa meillä onkin 7 000–8 000 jäsentä. Silloin pitää miettiä, millä tavalla liput jaetaan. Mitä aiemmin jäseneksi on liittynyt, sitä varmemmin lipun myös saa.

Miten jäsenmäärä on kehittynyt?

– Meillä on tällä hetkellä 3 500 jäsentä, kun alkuvuodesta lukema oli 800. Pelkästään viimeisen viikon aikana on tullut 1 000 jäsentä lisää.

Miten Suomen Maajoukkueen Kannattajien jäseneksi pääsee?

– Käyttäjän täytyy rekisteröityä kotisivuille, josta jäsenyyden voi ostaa. Jäseneksi liittyminen on paras mahdollisuus päästä katsomaan Suomen otteluita.