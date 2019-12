Kuusamon Pallo-Karhut koulutti Luganoa lentopallon Challenge Cupissa – "Europelin voittaminen vieraskentällä on iso asia", valmentaja iloitsee

Kuusamon Pallo-Karhut avasi vahvasti naisten lentopallon Challenge Cupin Sveitsin Luganossa. Kotijoukkue Lugano Volley joutui alusta lähtien takaa-ajoasemiin PaKa:n määrätessä pelirytmin. Kuusamolaisten voitto kirjattiin 0-3 (16-25, 15-25, 19-25).

– Meidän pelaajista Jessica Kosonen pelasi viime vuonna täällä. Oli jännä nähdä onko hänellä ylimääräistä puristusta, mutta kaikki toimi hyvin. Kosonen hoiti vastaanoton mallikkaasti ja tehoja tuli myös hyökkäyspäässä, PaKa:n valmentaja Timo Tolvanen iloitsi.

Kotijoukkueen vahvuudet laitapelissä olivat kuusamolaisten tiedossa. PaKa sai aloitukset hyvin ylös kovilla tehoilla pelanneiden libero Nikolina Bozicevicin ja yleispelaaja Adeja Lambertin toimesta. Passari Jalissa Trotter pääsi hyödyntämään koko hyökkäysarsenaalia monipuolisesti. Suurinta roolia kantoivat Lucia Babic 17/+8 ja parhaana palkittu Adeja Lambert 13/+7. Keskipelaajista Jonna Wasserfaller keräsi tililleen yhdeksän pistettä ja yleispelaaja Jessica Kosonen kahdeksan pistettä.

– Europelin voittaminen vieraskentällä on iso asia. Oman haasteensa tuovat raskaat ja pitkä pelimatkat sekä vieras ympäristö. Tämä oli kuitenkin vasta yksi etappi. Toinen osaottelu pelataan kahden viikon kuluttua Kuusamossa, Tolvanen muistutti.

Jatkopaikkaan PaKa tarraa varmuudella voittamalla kaksi erää, muuten ratkaisua joudutaan hakemaan kultaisesta erästä.

CEV Cupin avauskierroksella Lugano tiputti jatkosta LP Vampulan.

– Tsekkiläishakkuri Marie Kozubikova ei ollut silloin mukana eli heillä taisi olla nyt paras mahdollinen kokoonpano meitä vastaan, Tolvanen arveli.

Sveitsin liigan Lugano on aloittanut myös yllättävän heikosti. Joukkue on sarjassaan seitsemäntenä. Yhdeksästä pelistään Lugano on voittanut neljä.