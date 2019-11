Kuusamolainen latuvelho hiihtäjien apuna – Aleksi Heikkala huristelee latukoneella muutaman kerran päivässä loihtiakseen liukkaat baanat huippuhiihtäjille

Aleksi Heikkala huolehtii huippuolosuhteet Rukan laduille.

Uskomatonta mutta totta.

Rukan hiihtoladut priimakunnossa pitävä Aleksi Heikkala on perjantain ainut suomalainen, joka ei hyydy stadionin kupeessa olevaan jyrkkään nousuun.

Siitä pitää huolen Pistenbully-latukone.

Vauhti säilyy tasaisena läpi suomalaishiihtäjiä uuvuttaneen nousun. Ja meno jatkuu entistä kovempana mäen päällä stadionin kirkkaissa valoissa. Nopeusmittarin digitaalit näyttävät vauhdin olevan 9,9 kilometriä tunnissa.

– En ole ikinä kokeillut, mutta huippunopeus on ehkä 25 kilometriä tunnissa. Keskinopeus on kelistä riippuen noin 10–14 kilometriä tunnissa. Keväiset kelit ovat pahimpia, kun yöllä on kovia pakkasia ja päivällä lämpötila nousee, Heikkala kertoo.

Ei aikaakaan, kun matka tyssää kisajärjestäjien kehotuksesta.

– Pystytkö tasoittamaan tämän stadionalueen valmiiksi? mies huikkaa.

Heikkala tekee työtä käskettyä. Stadion on päivän kisojen päätyttyä tyhjillään, joten paikalla ei ole sivullisia arvioimassa kuusamolaisen ajotaitoja. Vielä iltapäivällä Heikkala kuitenkin antoi luottoratsulleen kyytiä tuhansien silmäparien edessä.

Yleisömäärä ei saanut miehen punttia tutisemaan. Aikaa kuluu noin 15 minuuttia, ja stadionalue on tasoitettu läpikotaisin.

– Olen ajanut kelkkakisoissa tuhatpäisten yleisöjen edessä. Ei sitä ihmismäärää ehtinyt nytkään iltapäivällä miettimään. Kisaviikonloppujen aikana järjestäjät välittävät joukkueiden ja hiihtäjien palautteet laduista. Ne ovat yleensä kehittäviä korjausehdotuksia.

Heikkalan mukaan latukoneen 30 eri toiminnon hallitsemiseen meni jonkin aikaa, mutta nykyään asiat tulevat jo selkäytimestä. KUVA: Jussi Leinonen

Heikkala on hoitanut Rukan alueen latuja nyt viiden vuoden ajan. Poika seuraa isänsä jalanjälkiä: perheessä on latukonekokemusta jo vuodesta 1987.

– Sprinttiratojen tekeminen on vaikeinta, kun siinä pitää tehdä siististi niin monta uraa. Isä veti urat tänä talvena, ja minä tein pohjustustyön.

Maailmancup-viikonloput ovat Heikkalalle vuoden kiireisintä aikaa. Päivät alkavat usein varhain aamulla ja päättyvät alkuillasta.

Torstaina mies oli vällyjen välissä puoli kymmenen aikaan, mutta herätyskello katkaisi makoisat unet seuraavana aamuna jo ennen puolta neljää.

– Parasta tässä hommassa on se, että saan lähteä talvella luonnon keskelle ihan yksinään. On mukavaa, kun varhain aamulla ei ole ketään muita liikenteessä. Elämä on muuten aika hektistä, joten tämä on myös terapeuttista touhua.

Latukoneen hytistä avautuvat lumen kyllästämät maisemat ovat vaikuttavia ja rauhoittavia, mutta parempaakin on tarjolla lähistöllä. Pyhävaaran päällä kiemurtelevat ladut ovat Heikkalan mieleen.

– Otan aamulla aina eväät mukaan ja pysähdyn pari kertaa. Varustukseen kuuluu kahvia, leipää, proteiinipatukka ja vettä.

Pistenbullyä käskiessä peileihin katsominen on ensiarvoisen tärkeää. KUVA: Jussi Leinonen

Kisapäivänä Heikkala hyppää Pistenbullyn ohjaimiin 2–3 kertaa päivässä. Taukojen välissä on helppo porhaltaa ruokatauolle. Kilometrin matka Talvijärven takana sijaitsevaan kotiin sujuu latukoneella nopeasti tietä pitkin.

Vempeleen ohjaamiseen riittää traktorikortti. Hytin vivut ja nappulat ovat tosin sen verran monimutkaisen näköisiä, että kylmiltään puikkoihin ei kannata hypätä.

– Tässä on yli 30 toimintoa. Aluksi niiden hallitseminen oli melkoista opettelemista, mutta hiljalleen asiat alkoivat jäädä mieleen. On tärkeää, että alkaa huomata perstuntumalla, mitä koneen perässä tapahtuu. Peileistä katselu on kaikkein tärkeintä.

Maailman huippuhiihtäjät saavat nauttia Heikkalan ajotaidoista ja pieteetillä huolletuista laduista vielä hetken. Vuoden kiireisintä viikonloppua on jäljellä vielä pari päivää.

