Kuusamolainen Enni Rukajärvi vaihtoi laskettelusukset lumilautaan vasta 10-vuotiaana, eikä aluksi ajatellut ammattiurheilijan uraa – "Lumilautailu on ollut iso elämänkoulu"

Yleensä menestystarinoiden ensirivit kirjoitetaan, kun niiden päähenkilö on vasta lapsi. NHL-kiekkoilija on laittanut luistimet ensimmäistä kertaa jalkaansa 3-vuotiaana tai olympiatason ratsastaja on oppinut ravaamaan ennen kuin kävelemään.

Kuusamolainen Enni Rukajärvi on poikkeus. Maailman huipulla lumilautaileva urheilutaivaan tähti vaihtoi laskettelusukset lumilautaan ensimmäisen kerran vasta 10-vuotiaana.