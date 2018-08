Kuikka punnitaan Berliinissä – edessä uran toinen viisikymppinen ensimmäisissä aikuisten arvokisoissa

Tiia Kuikka on Suomen EM-joukkueen kokeneen kävelijäkaartin kokemattomin kilpailija. Kuikan kokemukset 50 kilometrin ahdistuksesta ovat yhdestä ainoasta kilpailusta.

Toukokuun alussa Kuikka, 23, selvitti rääkin ajassa 4.32.43. Tiistaina uran ensimmäisessä aikuisten arvokisastartissa kaikki muu kuin kilometrimäärä on hänelle uutta.

– Tosi hyvä, että ympärillä on kokeneempaa kaartia, Kuikka viittaa miesten kilpaan starttaaviin Jarkko Kinnuseen, Aku Partaseen ja Aleksi Ojalaan.

– Heiltä tulee koko ajan hyviä vinkkejä.

Kilpailun ratkaisuhetket taivalletaan sääennusteen mukaan yli 30 asteen helteessä. Suomalaiset varautuvat siihen muun muassa kehoa jäähdyttäen puoli tuntia ennen kilpailua. Kikka kulkee nimellä kylmä- tai jääliivi.

– Jääliivistä minulla ei ole aiempaa kokemusta, mutta luotan, että se toimii. Eikä ole hirveästi kokemusta kisoista tällaisissa oloissa, Kuikka tunnustaa.

– Harjoituksista minulle on kuitenkin jäänyt tunne, että kestän varsin hyvin hellettä.

Maltilla ja romahduksitta

Lappeenrannan Urheilu-Miehiä edustava Kuikka ja naiskilpailijat joutuvat helteessä miehiä kovempaan koetukseen.

Elohopea ponnistelee kilpailun lopussa pykälä pykälältä yli 30 asteen. Samaan aikaan miesten kanssa starttaavat naiset viipyvät matkalla pidempään, joten elohopea voi ennättää jopa 34 asteeseen ennen maalia.

– Maltilla alku. Sen tarkempaa suunnitelmaa en ole tehnyt, Kuikka kertoo.

Urheiluliitossa kävelyvalmennuksesta vastaava Jani Lehtinen vahvistaa taktiikan.

– Olen tyytyväinen, jos Tiia kävelee ehjän suorituksen, eikä tule matkalla mitään romahduksia, Lehtinen toteaa.

Jykevä peruskestävyys

Lehtisen mielestä Kuikka onnistui uran ensimmäisessä 50 kilometrin startissaan Kiinassa.

– Se näytti ihan hyvältä, vaikka Tiialla oli alkumatkasta vatsan kanssa ongelmia. Oli nesteongelmia, mutta ei tullut hyytymistä, Lehtinen kiittelee.

Lehtinen kehuu Kuikan luontaista peruskestävyyttä, jonka ansiosta hän sopii erityisen hyvin 50 kilometrille.

– Lisäksi hänellä on vahva kehityspotentiaali, koska hänellä on niin vähän 50 kilometrin spesiaaliharjoittelua alla. Vauhti on parantunut myös alimatkoilla, joten myös 20 kilometriä voi kulkea vielä paljon kovempaa, Lehtinen toteaa.

Miesten ja naisten 50 kilometrin kävely eli Berliinin EM-kisojen ensimmäiset finaalit alkavat tiistaina kello 9.35 Suomen aikaa.

Katso yleisurheilun EM-kisojen ohjelma ja suomalaisten suoritusajat.