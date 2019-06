Krista Tervo pamautti yli haamurajan, moukarihäkistä heltisi Suomen ennätys

Vasta 21-vuotias Krista Tervo ylitti ensimmäisenä suomalaisnaisena 70 metrin haamurajan naisten neljän kilon moukarilla. Tervon keskiviikkoinen tulos 70,18 on Suomen ennätys, ja se ylittää Mia Strömmerin 18 vuotta vanhan entisen SE-lukeman 55 sentillä.

– Se viimeinen heitto on ihan pimennossa. En oikein tajua vielä, mitä tuli tehtyä. Olen kuitenkin koko ajan tiennyt, että seitsenkymppinen on rahkeissa, Tervo sanoi.

Strömmerin 69,63 viihtyi kotimaisen tilaston kärkituloksena vuodesta 2001, ja 70 metrin raja pysyi suomalaisilta kauan ulottumattomissa.

Vielä viikko sitten Turussa Tervo jäi 62 metriin, mutta Jyväskylän GP-kisassa rävähti yli 68-metrinen jo avausheitolla. Lopulta viimeisellä kiskaisulla maaginen raja rikkoutui.

– Tämä merkitsee todella paljon. Oli jo aikakin, että joku heittää 70-metrisen. Tajusin totella valmentajaa. Sain aika rennon suorituksen loppuun asti, mutta vauhti kiihtyi myös hyvin, Tervo summasi.

Tervon tähtäin on alle 22-vuotiaiden EM-kisoissa, jotka käydään Ruotsin Gävlessä vajaan kuukauden kuluttua. Toisaalta Dohan aikuisten MM-kisojen tulosraja on enää vajaan metrin päässä.

– Olin päättänyt, että tänä kesänä se haamuraja rikkoutuu. Fiilis on todella loistava, sillä kauden pääkisa on niin lähellä. Kesän mittaan on tavoite tehdä vielä parempaa tulosta. Haluan myös tasaisia suorituksia, Tervo totesi.

Huippuvireen taustalla on merkittävä tekniikkamuutos.

– Suorituksessa on nyt yksi pyörähdys lisää. En tiedä, missä omat rajat kulkevat. Se jää nähtäväksi. Moukarinheittäjäksi olen vielä aika nuori, Tervo pohti.

Tervon jälkeen Jyväskylässä toiseksi ylsi virolainen Kati Ojaloo tuloksella 67,28.

Seppänen lämpeni hitaasti

Tuomas Seppänen jäi moukariringissä kahdeksan senttiä omissa nimissään olevasta kauden kotimaisesta kärkituloksesta. Seppänen heitti 73,02, mikä oikeutti kisassa kuitenkin vasta neljänteen sijaan. Voiton vei ukrainalainen Mihailo Kohan tuloksella 75,42.

– Pikkaisen hitaasti lämpenin. Edellisen kisan jälkeen tuntui niin paljon jumia kropassa, että pidin suosiolla pari päivää taukoa. Se ehkä näkyi tänään, kun heittäminen meni vielä alussa melko repimiseksi, Seppänen kommentoi.