Krista Pärmäkoski sai loppusuoran hidastelustaan kirjallisen varoituksen Hiihtoliitolta - "Olin ajattelematon, nyt tekisin toisin"

Veikkauksen peleissä olisi näkynyt sopuhiihto, mutta sen verran on opittu virheistä, että pelataan suurten operaattoreiden listoilla sopuisilla hinnoilla. Tällä sopuhiihdolla tehtiin iso rahatulos ulkomaisella operaattorilla useiden pulvaaneiden toimesta. Ei rehellistä peliä ole missään päin, sisäpiiri ja satunainen ei asiantuntija sieltä voittaa, kuten pörssissäkin. Pesäpallistit on huonossa jamassa, kun lajia ei pelata muualla maailmassa ja tuntematon pelimuoto muualla kuin Suomessa. Jos pesäpalloa pelattaisiin useissa eri maissa, niin Lippo olisi todennäköisesti ilman konkurssia, on arviointini, siis hypoteesi.