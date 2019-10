Maastohiihtäjä Krista Pärmäkoski ei suostu laskemaan viime kautta epäonnistuneeksi, vaikka hän jäikin Seefeldissä ilman MM-mitalia. Odotuksia kasvatti Lahden MM-hiihtojen kaksi mitalia vuodelta 2017 ja kolme henkilökohtaista mitalia Pyeongchangin olympialaisista vuodelta 2018.



– Ei se kovin iso pettymys kuitenkaan ollut. Olin ihan hyvässä kunnossa ja jäin mitalista vajaan kaksi sekuntia. Onnistuin siinä kisassa, missä halusin onnistua, Pärmäkoski muisteli ja viittasi kymmenen kilometrin perinteisen kilpailuun. Hän jäi siinä neljänneksi alle kahden sekunnin erolla pronssiin.



– Olisi ollut kiva tulla kotiin mitalin kanssa. Viime kausi opetti sen, että täytyy tehdä taas paremmin töitä ja haluan olla parempi. En halua nelossijoja, joita olen hiihtänyt urani aikana melko paljon.



Marraskuussa alkavalla kaudella ei ole arvokilpailuja. Pärmäkoski nostaa tavoitteisiinsa Tour de Skin, Skandinavian-kiertueen ja Lahden maailmancupin.



– En halua sanoa tavoittelevani neljättä tai viidettä sijaa. Ensi kaudella ei ole arvokilpailuja, mutta haluan pärjätä hyvin toureilla ja maailmancupissa.



– Skandinavian-kiertue on ehkäpä se päätavoite, koska siellä minulla on enemmän mahdollisuuksia kuin Tour de Skillä.



Seuraavat arvokilpailut käydään vuonna 2021, kun MM-mitaleista mitellään Saksan Oberstdorfissa. Sitä seuraavana vuonna 2022 Pärmäkosken on tarkoitus huipentaa uransa Kiinassa Pekingin olympialaisissa.



– Olen asettanut tavoitteet olympialaisiin ja sen kauden loppuun asti. Sen jälkeen katson tilannetta, mikä on mieli jatkon suhteen.



Kuinka paljon nälkää lisää arvokilpailukullan tavoittelu kymmenen himmeämmän mitalin jatkoksi?



– Paljon. Kyllä se on yksi tavoite, jonka haluan saavuttaa. Sitä ei voi vielä murehtia, mutta MM-kilpailujen ja olympialaisten lähestyessä jännittää lähtöviivalla, jos on sellaisessa kunnossa, että voi taistella voitosta, Pärmäkoski tähdensi.



Pärmäkoski on lisännyt hiukan harjoitusmääriä, jotta kunto pysyisi huipussa läpi talven. Suurin ero kauteen valmistautumisessa on tullut siitä, ettei hän ole ollut maajoukkueen mukana. Kesäänsä Pärmäkoski kuvaili rennoksi, kun hän sai tehdä asiat haluamallaan tavalla.



Henkilökohtaisessa harjoittelussaan hän on painottanut tasatyöntöä sekä nopeusharjoittelua ja tehnyt harjoituksia vaihtelevilla rullahiihtoradoilla.



– Tasatyöntöön panostaminen on ollut isoin muutos. Se näkyy myös vapaalla, kun ”vassuttaminen” on vahvemman oloista, Pärmäkoski viittasi Wassberg-tekniikkaan, jossa siinäkin tarvitaan vahvaa ylävartaloa.



– Lisäksi olen panostanut myös tukiharjoitteisiin lantion ja pakaran seudulla, jotta hiihto olisi rennompaa, terveenä koko kesän harjoitellut Pärmäkoski lisäsi.



Joulukuussa 29 vuotta täyttävä Pärmäkoski on kesällä harjoitellut muun muassa Ruotsin maajoukkueen, mutta myös Suomen ampumahiihtomaajoukkueen kirkkaimman tähden Kaisa Mäkäräisen kanssa.



– Kaisa oli mukana Blinkissä (rullahiihtofestivaali Norjassa) ja teki kaikki harjoitukset kanssani Ranskassa. Hän kävi välillä ampumassa ja hyppäsi taas mukaan rullalenkille. Kaisa on hyvä nousuissa ja yritin roikkua mukana. Vauhdikkaampi hiihto on minun vahvuus, ja sparrasimme toisiamme, Pärmäkoski kertoi.