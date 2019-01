Kovan tason apurit: Eveliina Piippo hiihti mitalin Saarisen vanhoilla suksilla, Jauhojärvi testasi sukset

Eveliina Piipolla oli keskiviikkona kovan tason apulaiset matkalla uran ensimmäiseen nuorten sarjojen hiihtomitaliin. Olympiavoittaja Sami Jauhojärvi testasi Piipolle sukset vapaan hiihtotavan kilpailuun, ja sukset olivat keväällä lopettaneen maailmanmestarin Aino-Kaisa Saarisen suksipakasta.



– Tänään oli alla Aikun vanha pari. Sukset ovat olleet nyt minun pakassani tämän kauden. Samoilla suksilla hiihdin Beitostölenin viestin, Piippo muisteli joulukuun viestiä, jossa hän ankkuroi Suomen ykkösjoukkueen kolmantena maaliin maailmancupissa.

Eveliina Piippo taisteli hopeaa 10 kilometrin vapaan kisassa.



Saarinen on Lahdessa MM-kisojen ja Salpausselän kisojen pääsihteeri. Lahden kupeessa asuva Jauhojärvi on ollut suomalaisten apuna suksitestaajana.



– Sanoin Mustille (Jauhojärvi) eilen kopilla, että voitko hoitaa minulle testin. Kisa oli niin aikaisin aamulla, että halusin priorisoida aamu-unet, Piippo kertoi.



Äitikin kannusti oikein



Piippo iloitsi mitalihaastattelussa, että hän pystyi kääntämään juniorikisojen nelos- ja vitossijat mitaliksi. Sen väri oli hopeinen, kun viimeisenä lähtenyt Venäjän Maria Istomina kukisti Piipon kahdella sekunnilla vapaan hiihtotavan 10 kilometrillä.



Piippo koki matkan varrella vaikean hetken 7,5 kilometrin kohdalla, mutta oli tyytyväinen, etteivät negatiiviset ajatukset ottaneet valtaa.



– Ei ollut varaa ajatuksille, että olen hiihtänyt itseltäni jalat alta. Sain pään kasaan lyhyessä ajassa, Piippo kertoi.



Hänellä oli perhettä kannustamassa ladun varrella juuri vaikeassa kohdassa, ja äidille oli annettu tarkat ohjeet kannustushuudoista.



– Olen kieltänyt äitiä huutamasta muuta kuin "Hyvä, Eve". Nyt kuului vain kellon kilinää, ja "Hyvä, Eve". Se auttoi, Piippo nauratti mediaa.



Keskiviikon kisa oli Piipon päätavoite Lahden MM-kotikisoissa. Torstaina hän jatkaa matkaa aikuisten maailmancupiin Ruotsin Ulricehamniin. Piippo on tällä kaudella antanut jo aikuisten arvokisanäyttöjä maailmancupissa, ja Seefeldin MM-kisat ovat hänen seuraava iso maalinsa, jos valinta osuu kohdalle.



Joukkuekaveri Johanna Matintalo sairastui ennen keskiviikon kisaa, mutta Piippo ei murehdi sairastumista.



– Jos alkaa stressata, sitten varmasti sairastuu.



Jaksamista myös mäkien päällä



Piippoa jo pitkään valmentanut Ville Oksanen sai suojatiltaan halauksen maalialueella. Työ palkittiin.



– Eve hiihti tänään fiksusti. Siinä oli takana aika monta hiihtäjää, jotka ovat sijoittuneet maailmancupissa 10–20 sijan tuntumaan, Oksanen kuvaili maalissa.



– Aika aikaisessa vaiheessa oli selvää, että voittokamppailu jää näiden kahden (Istomina ja Piippo) väliseksi. Koetin muistuttaa Eveä kisan aikana, että hän pystyy tekemään tasaisen vedon ja työskentelemään myös mäkien päällä, ettei hän lataa kaikkea ylämäkiin, Oksanen kertoi.



Istomina kisaa Piipon tavoin viikonloppuna maailmancupissa. Sen vakionimiä alkaa olla myös Lahdessa MM-pronssille hiihtänyt Norjan Tiril Udnes Weng.



Piipon mitali on Suomelle kolmas Lahden MM-kisoista ja ensimmäinen alle 23-vuotiaiden sarjassa. Anita Korva on hiihtänyt kaksi pronssia alle 20-vuotiaissa.