Kovaa taistelua paikasta parrasvaloissa - Kalle Rovanperä saa kovan haasteen muilta suomalaisilta

Kirkkaimpien tähtien lisäksi Suomen MM-rallin pienemmässä WRC2-luokassa käydään tulevana viikonloppuna rajua kamppailua paikasta parrasvaloissa. Luokan kirkkaimpana tähtenä tuikkii superlupaus Kalle Rovanperä, mutta puuppolalainen saa kovan haasteen muilta suomalaisilta.

Yksi sinivalkoisista rallitoivoista on viime kaudella AKK:n Tulevaisuuden tähdeksi valittu Emil Lindholm, joka on mukana Suomen MM-rallissa ensimmäistä kertaa nelivetoisella kilpurilla.

- Mukana on kuusi suomalaista, jotka voivat voittaa luokan. Myös muutama ulkomainen kova nimi tulee olemaan taistelussa mukana. Veikkaan kuitenkin, että suomalainen tämän rallin voittaa, 25-vuotias Lindholm toteaa.

Rovanperän tulevaisuus rallin MM-sarjassa on vankka. Sen lisäksi WRC-luokkaan paikkaa kyttäävät muun muassa Lindholm, Hyundain kehitysohjelmassa mukana oleva Jari Huttunen sekä SM-sarjaa tällä kaudella dominoinut Eerik Pietarinen.

Viimeinen askel kirkkaimmalle huipulle on kuitenkin se vaikein.

- Minun on näytettävä tallipomoille, että pystyn SM-kisojen lisäksi ajamaan hyviä aikoja myös pitkissä ralleissa. Tietenkin on oltava myös mahdollisimman korkealla tuloksissa. Tehdastalleja vastaan on tiukkaa, mutta on se mahdollista. Kolmen joukkoon tähdätään, Pietarinen sanoo.

Viisi vuotta rallia ajanut Pietarinen luottaa kykyihinsä.

- Tulevaisuudessa jos haluaa kisoja voittaa, niin minut pitää silloin valita, Pietarinen naulaa.

"Kova kilpailu vie kaikkia eteenpäin"

Ex-mestari Marcus Grönholmin suojatteihin kuuluva Lindholm ei lähde ihan yhtä suureen uhoon mukaan.

- Minulla on palava halu tähän hommaan ja haluan tästä ammatin. Se varmasti näkyy minun tekemisessä, Lindholm pohtii.

- Olen hyvin analyyttinen ja tykkään paneutua auton tekniikkaan. Luulen, että se on MM-tasolla arvostettu piirre. Se voi viedä minua eteenpäin.

Kova taisto kotimaisessa rallisarjassa kehittää suomalaislupauksia kohti MM-sarjaa.

- Varmasti kova kilpailu vie meitä kaikkia eteenpäin. Ei me kaikki WRC:hen varmasti mahduta, vaikka suomalaiset ovat arvostettuja kuskeja. Uskon silti, että moni voi vielä päästä kokeilemaan, Lindholm summaa.

Tuorein kandidaatti tulevaksi mestariksi on tämän vuoden Tulevaisuuden tähti -palkinnon voittanut Henri Hokkala, joka saa näyttöpaikan Suomen MM-rallissa kaksivetoisten luokassa. Saman pystin ovat aiemmin pokanneet muun muassa Fordin tehdaskuski Teemu Suninen, Huttunen sekä EM-sarjaa kiertävä Juuso Nordgren.

- Koitetaan pitää käyrä yhtä nousujohteisena kuin aiemmilla valituilla. Ulkomaille on tähtäin ja sinne haluamme lähteä tämän kauden jälkeen. Pitkä matka on vielä edessä, tikkakoskelainen paaluttaa.

- Hyvä tulos Suomen rallista auttaisi. Itse en ole tyytyväinen kuin voittoon. Pitää ajaa maltilla.