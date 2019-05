Koskettava hetki kehässä – Oulun Kehäkerhon Aydin Behruz iski uransa ensimmäisen SM-kultamitalin

Oulun Kehäkerhon Aydin Behruz iski uransa ensimmäisen SM-kultamitalin.

Oulun Kehäkerhon monipuolinen ja nasakka iskijä Aydin Behruz löi upeasti ikuiseksi muistokseen nyrkkeilyn SM-kultaa sunnuntaina Helsingissä. SM-kulta on nyt 69-kiloisissa otelleen Behruzin ensimmäinen.

Kulta ei tullut Behruzin kaulaan ja käteen kävelemällä. Behruzin lahtelainen finaalivastustaja Mikko Niemi taisteli kuin herhiläinen kaksi erää. Kolmannessa erässä Niemi vähän väsähti ja tuolloin Behruz pääsi iskemään suoraa ja koukkua, poskipäihin ja vartaloon.

Katso kuvagalleria ottelusta täältä.

Mutta silloin kun Niemi osui, hän osui hyvin. Niemen oikea puhui väkevää kieltä. Behruz ei hätkähtänyt mistään, hän oli ja on moniosaaja, ja hänellä pysyi paketti hyvin kasassa. Ottelun jälkeen Behruz istahti polvilleen ja oli hetken syvissä mietteissä.

Kulta ei tullut Behruzin kaulaan ja käteen kävelemällä. Behruzin lahtelainen finaalivastustaja Mikko Niemi taisteli kuin herhiläinen kaksi erää. KUVA: Mauri Ratilainen

– Olen tosi onnellinen tästä SM-kullasta. Se jää kirjoihin. Olen myös onnellinen siitä, että pystyin ystäväni Mikko Niemen kanssa esittämään yleisölle täysipainoisen kamppailun. Paikoin iskimme kumpainenkin tarkasti. Päämme kolisivat yhteen. Kyllä se tosi taistelua oli, Behruz lausahti.

Ottelun jälkeen nähtiin myös urheilun ajoittain esiin nostamaa ihanaa veljeyttä. Hetkeä aiemmin toisiaan surutta mäiskineet Behruz ja Niemi syleilivät toisiaan hartaasti ja kauan.

Tuo hetki oli ihana piste mainiolle ottelulle.

Behruzin valmentaja, reilusti yli 50 vuotta nyrkkeilyn parissa touhunnut Taisto Alatalo tietää suojattinsa oivat puolet.

– Adella on äärimmäisen kova voitontahto. Hän on hyvä liikkumaan ja hänellä on hyvä ottelusilmä. Kakkosvalmentaja Mikael Perhomaalta Ade on saanut tosi hyvää sparria, Alatalo totesi.

Valmentaja Alatalon mielestä Behruz voisi tihentää treenikertojaan nykyisestä.

– Vaikka tajuan minä sen, että hänellä on ajoittain kovasti kiirettä töissä. Onhan meidän ihmisten myös leipää hankittava, Alatalo päätti.