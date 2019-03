Korsikan ralli meni Latvalalta täysin vihkoon – "Kuljettaja voi katsoa peiliin"

Toyotan Jari-Matti Latvalan alkukausi rallin MM-sarjassa on ollut surkea. Taaperrus sai jatkoa Korsikan rallissa, jossa tuurilainen sijoittui vasta kymmenenneksi.

Latvalan mahdollisuuksia söivät kaksi rengasrikkoa, mutta myöskään vauhti ei ollut missään vaiheessa rallia kärjen tasolla.

– Ei ole mitään selityksiä, kuljettaja voi katsoa peiliin. En ollut omalla tasollani. Arkailin liikaa ja ajaminen oli kaiken kaikkiaan huonoa. Ensimmäisen rengasrikon jälkeen oli vaikeaa löytää fiilistä, Latvala totesi.

Kun takana on neljä rallia, on Latvala kaukana MM-pisteissä kärkimiehistä. Eroa sarjaa johtavaan Hyundain Thierry Neuvilleen on jo 67 pistettä.

– Ei todellakaan ole mennyt suunnitelmien mukaan. Kauden kannalta olisi tärkeää saada flow päälle seuraavissa kisoissa. Sitä ei ole vielä ollut yhtään, MM-pisteissä vasta yhdeksäntenä oleva Latvala sanoi.

MM-sarjan kautta aikain kokenein kuljettajapari Latvala ja Miikka Anttila löysivät Korsikalta yhden tekijän vaisun vauhdin taustalla.

– Viikonloppu toi sen tiedon, että nuotituksessa on ongelmia. Jostain syystä olen ruvennut tekemään liian varovaisia nuotteja. Se asia pitää saada Miikan kanssa kuntoon, Latvala analysoi.

– Pitää myös tutkia ajamista, että mitä teen väärin. Sorakisojen suhteen en ole niin huolissani. Ongelmat ovat asvaltilla.