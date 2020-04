Tänään ruokana on kanakastiketta ja riisiä, jääkiekkoilijan tuiki tavallista arkimuonaa. Huomenna lautaselle ilmestyy kenties jotain erikoisempaa.

Sebastian Aho on löytänyt uuden mieluisan harrastuksen. Hän on hurahtanut ruoanlaittoon.

Keittiössä kiekkoilija on keltanokka, mutta onneksi apua on tarjolla lähellä. Ahon tyttöystävällä on hommat paremmin hallussa kodin sydämessä.