Koripallomaajoukkue saa Petteri Koposen ratkaisevaan MM-karsintaotteluun

Ensi viikolla selviää vihdoin, pelaako Suomen koripallomaajoukkue itsensä ensi syksyn MM-kisoihin Kiinaan. Pitkä ja vaiherikas MM-karsinta päättyy ensi viikon torstain kotipeliin Ranskaa ja sunnuntain vieraspeliin Venäjää vastaan.

Jos Suomi voittaa Ranskan, ykköspelinjohtaja Petteri Koponen tulee vahvistamaan Suomea sunnuntain ratkaisevaan Venäjä-peliin. Torstain Ranska-peliin Koponen ei pääse, sillä hänen seurajoukkueensa Bayern München pelaa ensi viikon perjantaina Euroliigaa.

– Jos torstaina voitetaan, Petteri pelaa sunnuntaina, päävalmentaja Henrik Dettmann sanoi torstaina julkistaessaan kuudentoista pelaajan ehdokaslistan ensi viikon peleihin.

Kuten aina, Dettmann varoi visusti paljastamasta mitään mikä voitaisiin tulkita paineeksi. Dettmann ei halunnut pohtia MM-paikan merkitystä.

– Hyvä kysymys, vastaan siihen kun se toteutuu, Dettmann sanoi.

Koripallomaajoukkueen 2010-luvun arvokisasarjan jatkuminen on kahden voiton päässä. MM-kisoista putoaminen tarkoittaisi myös olympiamahdollisuuksien menetystä ja sitä, että seuraava mahdollinen arvoturnaus olisi 2021 EM-turnaus. Ratkaisuhetkien edellä Dettmann halusi minimoida paineet ja maksimoida altavastaajan sisun.

– Kun me lähdetään pelaamaan maailmanmahteja kuten Ranskaa ja Venäjää vastaan, me ollaan altavastaajia, Dettmann sanoi.

"Hyviä pelaajia"

Silmäys MM-paikkansa jo varmistaneen Ranskan kokoonpanoon kertoo kuitenkin, että jos Suomelta puuttuvat Lauri Markkanen (NBA), Koponen (Euroliiga) ja Matti Nuutinen (olkapääleikkaus), ei Ranskakaan ole liikkeellä järeimmällä kalustollaan.

Päävalmentaja Vincent Collet'n nimeämässä kokoonpanossa on vain viisi yli kaksimetristä pelaajaa ja vain kahdella pelaajalla on vähintään kymmenen miesten maaottelua ansioluettelossaan. Nämä kaksi, korinaluskonkari Alain Koffi (EM 2009, MM 2010) ja pelinjohtaja Andrew Albicy (MM 2010 ja EM 2011), ovat myös ryhmän ainoat, joilla on aikuisten arvokisakokemusta.

– Mielenkiintoinen, Dettmann kommentoi Ranskan kokoonpanoa.

– Hyviä pelaajia. Ranskalla on pelaajia mistä valita.

Joukkueiden edellisessä kohtaamisessa syyskuussa Montpellierissä Ranska kukisti Suomen 83–67. Tuon ottelun kokoonpanosta Ranskalla on helmikuun karsintapeleissä mukana neljä miestä.

Laitahyökkääjä Mikael Jantunen saapui tiedotustilaisuuteen suoraan penkkariajelultaan pukeutuneena vangin raitapukuun. Käsirautojen toinen lenkki oli kadonnut matkalla.

– En näe mitään syytä, miksi emme lähtisi voittamaan. Olen ollut mukana vasta vähän aikaa, mutta kun tähän ryhmään tulee, siitä huokuu sellainen tunne, että kukaan ei luovuta. Sitä on vaikea kuvata, mutta se huokuu pelaajista, Jantunen sanoi.