Koripallomaajoukkue kohtaa Venäjän tuiki tärkeässä ottelussa perjantaina – Mistä Suomen kotietu perjantaina muodostuu?

On kyse sitten jalkapalloilusta, koripalloilusta, baseballista tai jääkiekosta, kotijoukkue voittaa useammin kuin vierasjoukkue. Kotikenttäetu on elänyt pitkään, se pätee kaikkialla maailmassa ja kaikissa suurissa joukkueurheilulajeissa.

Suomen koripallomaajoukkue on MM-karsinnoissa voittanut neljästä kotipelistään kolme ja neljästä vieraspelistään vain yhden. Suomen voittoprosentti kotikentällä on siis 75 ja vieraissa 25.

Perjantaina Suomi kohtaa MM-karsinnan seuraavassa pelissään Venäjän. Ottelu on äärimmäisen tärkeä Suomen MM-toiveiden kannalta, sillä Venäjä on Suomen kanssa tasapisteissä, mutta korieron perusteella kiinni K-karsintalohkon kolmannessa kisapaikassa.

Espoon Areena on ollut jo pitkään loppuunmyyty, joten Suomi voi odottaa runsaan 7 000 kannattajan äänekästä tukea.

– Meillä on aika hyvät fanit. Meillä on melkein aina ollut halli täynnä. En tiedä, jonkinlainen lisäfiilis siitä näyttää tulevan, takamies Sasu Salin sanoi Suomen harjoitusten jälkeen tiistaina.

Sasu Salinilla selkeä resepti Venäjän kaatamiseen.

"Tietynlainen turvallisuus"

Meluavat fanit eivät kuitenkaan pysty vaikuttamaan koripalloilijoiden heittotarkkuuteen. NBA-pelaajat upottavat vapaaheittonsa keskimäärin desimaalilleen samalla tarkkuudella sekä koti- että vieraskentillä ja vaikka kotijoukkueen fanit kuinka heiluisivat korin takana heittäjää häiritäkseen.

Suomen apuvalmentaja Lassi Tuovi kertoi yksinkertaisesti tuntevansa olonsa luottavaisemmaksi ennen kotipelejä, oli kyse sitten seura- tai maajoukkueesta.

– Faneja meillä on ollut maailmallakin, joten minusta kotietu meillä ei lähde siitä. Se on tietynlainen turvallisuus, tuttu paikka jossa olemme ennenkin pelanneen hyvin, ja ympärillä on tuttuja ihmisiä enemmän kuin vieraspelimatkalla. Kyllä ne luovat pelaajille turvallisuuden tunnetta, että tässä on hyvä olla, Tuovi sanoi.

Urheilutoimittaja L. Jon Wertheim ja ekonomisti Tobias Moskowitz tutkivat kotietua kirjassaan Scorecasting ja päätyivät siihen, että kotietu muodostuu ennen kaikkea kotiyleisön tiedostamattomasta vaikutuksesta erotuomareihin. Koripalloilussa erotuomarit viheltävät kotijoukkueelle vähemmän virheitä.

Jos perjantaina käy näin, se voi olla Suomen kotiedun tärkein osa, sillä Suomi varautuu kovaotteiseen kamppailuun.

– He (venäläiset) eivät pelaa kaunista, tyylikästä peliä. He ottavat muutaman virheen, he antavat muutaman kyynärpään. Se on heidän tapansa pelata fyysisesti. Siinä ei saa antaa heille yliotetta, ei saa turhautua. Emme saa lähteä hakkaamiseen mukaan, Tuovi varoitti.

Testosteronia

Pään kylmänä pitäminen voi olla vaikeaa. Kotiedun mystisimpiin ilmentymiin kuuluu nimittäin se, että NHL-jääkiekon tappeluissa kotijoukkueiden pelaajat näyttävät voittavan noin 20 prosenttia todennäköisemmin kuin vieraspelaajat.

Matthew Fuxjagerin Wisconsinin yliopistossa tekemissä hiirikokeissa kotihäkissään tapelleet hiiret olivat sensitiivisempiä testosteronille ja voittivat useammin kuin vierashäkissa tapelleet hiiret. L. Jon Wertheim ja psykologi Sam Sommers arvelivat tämän perusteella kirjassaan This Is Your Brain on Sports, että NHL-jääkiekkotappelujen kotietu saattaa perustua samaan mekanismiin.

