Kontinen iloitsee Suomen Davis Cup -vireestä: "Ja jos voisi itsekin vielä rämpiä mukana"

Tennistähti Henri Kontinen on ollut johdattamassa Suomen maajoukkuetta hienoon vauhtiin tänä vuonna Davis Cup -kilpailussa. Vuoden kolmas voitto tuli viime viikonloppuna, kun kotijoukkue Egypti kaatui ja Suomi palasi kuuden vuoden tauon jälkeen cupin kakkostasolle eli 1. divisioonaan.

Historiallista harppausta maailmanlohkoon eli 18 parhaan joukkoon jahdataan sitten ensi vuonna, ja vuodesta 2008 alkaen maajoukkuepaitaa kantanut Kontinen, 28, on luottavainen.

- Joukkueessa on paljon nuoria, lupaavia pelaajia. On ollut siisti seurata, millaisia kehitysharppauksia voi tapahtua puolessa vuodessa, jopa muutamassa kuukaudessa. Ja toivottavasti pääsemme mahdollisimman pitkälle, miksei jopa todella korkealle. Ja jos voisi itsekin vielä rämpiä siinä mukana, 28-vuotias Kontinen myhäilee.

Omassa leipätyössään mies "rämpii" ei muualla kuin nelinpelin maailman huipulla. Silti kauteen on mahtunut vuoristorataa Kontiselle ja parilleen John Peersille.

- Kevät ei tuntunut hyvältä. Mutta vaikka tulokset eivät senkään jälkeen ole olleet sitä mitä olisimme halunneet, peli on tuntunut paljon paremmalta. On muistettava, että 11 kuukauteen mahtuu aina väkisinkin useampi pettymys, ja siihen on tottunut. Fiilikset ovat silti positiiviset, Kontinen vakuuttaa.

Tiivis loppuvuosi

Kausi jatkuu lokakuussa Aasiassa, ja venyy toivottavasti vielä marraskuussa pelattavaan ATP-finaaliturnaukseen asti. Ennen tuota Lontoon suurkoitosta kaksikko kuitenkin nähdään Suomessa, sillä viime vuoden tapaan he esiintyvät kotimaisen liigan peleissä lokakuussa.

Loppuvuoteen mahtuu toki muutakin. Kolme kautta yhdessä menestynyt kaksikko saa vielä sopia, jatkuuko yhteistyö ensi kaudella.

- Viime vuonna se meni niin, että John kysyi että kai me pelataan ensi vuonna. Ja minä olin että joo. Se oli siinä, Kontinen nauraa jouhevasta tavasta päästä sopimukseen.

- Jaa jatkammeko? Ei tässä itse ainakaan ole soitellut (muille). Pelataan kausi loppuun ja jos on sellainen fiilis (yhteistyön lopettamisesta), niin sitten voi miettiä. Ei ainakaan nyt ole sellaisia fiiliksiä.