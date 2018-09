Kommentti: Pudasjärven suuren miehen paine hellitti lentopallotrillerin jälkeen – Rubikin kuution palikat ovat nyt paikallaan

Elokuvaohjaaja ja astronautti. Yhdysvalloissa on julkaistu tutkimus, jonka mukaan nämä kaksi ammattia ovat stressaavimpia. Listaan voisi hyvin lisätä kolmannen työn.



”Jos elämä on liian tasaista, ala lentopallovalmentajaksi. Tässä on pakko murehtia koko ajan”, Ettan Olli Kuoksa pelkisti keväällä 2010, kun hän oli johdattanut joukkueensa ykkössarjasta liigaan.



Paine on jatkuvasti läsnä myös Tuomas Sammelvuon elämässä. Pudasjärven suuri mies ei ole koskaan päästänyt itseään helpolla. Jo pelaajana Sammelvuo puski itseään fyysisen ja henkisen sietokyvyn äärirajoille – ja niiden yli. Siksi hän myös menestyi.



Valmentajan kuorma on vielä raskaampi. Tuplarooli Suomen maajoukkueen ja Venäjän liigassa pelaavan Kemerovon päävalmentajana tarkoittaa, että Sammelvuo elää ja hengittää lentopalloa ympäri vuoden. Koti-Kuopiossa on perhe, jonka luona Sammelvuo ehti viime kauden aikana viettää kaksi (!) lomapäivää ennen paluutaan Siperian takamaille.



Ei ihme, että Sammelvuo on myönteisyyteen pyrkivästä ja mahdollisuuksiin tarttuvasta luonteestaan huolimatta vaikuttanut välillä väsyneeltä. MM-kisaprojekti on ollut valmentajalle poikkeuksellisen haastava.



Sammelvuo on pyöritellyt kokoonpanojaan kuin Rubikin kuutiota sen jälkeen, kun eturivin yleispelaajia tippui rivistä vammojen vuoksi ja hakkuri Olli-Pekka Ojansivu jäi sivuun perhesyistä.

Suomi ei näyttänyt MM-turnausmenestyjältä sen jälkeen, kun peli sakkasi EM-karsinnoissa.

***

Varnassa Sammelvuo on näyttänyt, miksi hän on huippuvalmentaja, jonka taitoja arvostetaan lentopallopiireissä laajasti. Sammelvuo on saanut turnauksen kriittisillä hetkillä – otteluissa Kuubaa ja Puerto Ricoa vastaan – suojateistaan parhaan irti. Ja löytänyt kentälle kuumimmat pelaajat.

Kuuba-ottelussa näkyivät Suomen peli-identiteetin avainelementit: kurinalaisuus, ilkeät syötöt ja puolustusasenne, jotka turhauttivat yksilötaitoon nojanneen vastustajan. Puerto Rico -voitto pohjustettiin jo lauantaina, kun Sammelvuo antoi ykkösmiehilleen Puola-ottelussa lepovuoron.

Jatkopaikka MM-kisojen 16 parhaan maan joukossa on pienimuotoinen sensaatio, kun ottaa huomioon Bulgarian-reissua edeltäneet lähtökohdat. Jatkolohkon alkaessa Suomi on pelannut itsensä tilanteeseen, jossa myös päävalmentaja voi ottaa ripauksen rennommin.



Tästä eteenpäin Suomella on vain voitettavaa.

Kirjoittaja on Kalevan urheilutoimittaja.