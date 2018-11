Kolumni: Toni Kohosen supersiirrossa Lippoon on kaksi puolta

Totuushan taitaa olla että se kuuluisa mopo on jo karannut kolmannelta vai onko se jo neljäs Lippo, riippuu laskutavasta. Kohonen ei kelvannut kenellekään superpesisseuralle, koska pelaajan ura huipulla on ohi ja mikään järkiseura ei halua ottaa hirvittävän kallista pelaajaa jarruttamaan jonkun nuoren, tulevaisuuden pelaajan, uraa. Ja jokaisessa seurassa on omasta takaa kiintiökiukuttelijansa ja kun hintalappu vs tulos olivat niin eri linnunradoila niin miksi ottaa todella painava kivireki vedettäväksi. Mennyt kesä näytti missä mennään, Kohonen ei enää pystynyt nostamaan Jymyn tasoa millään tavalla vaan pelasi tasolla jolle yltää kuka tahansa lukkarina itseään pitävä. Kohosen taso riittää eittämättä ykkössarjaan hyvin, siihen hänen ei paljon tarvitse treenailla, kunhan ei tarvitse näpyjä haeskella, sekin on sopimuskysymys.

Pari, kolme Lippoa sitten Ouluun tuli huippupelureita, jotka haistoivat rahan ja tulivat ainoastaan rahastamaan seuraa ja kun sekään ei riittänyt mentiin ja pelattiin sopua. Näitä pelaajia tuli silloin myös Sotkamosta.