Se nyt vaan on niin että viimekädessä urheilu on kuitenkin viihdettä. Kautta aikain ihmisiä on kiinnostanut äärimmäiset suoritukset. Olemme menneet aina katsomaan parhaita. Jos tietäisin että naisten peleissä lauottaisiin ja luisteltaisiin kovempaa ja että kuviot olisivat näyttävämpiä niin seuraisin pääasiassa naisurheilua. Se nyt vaan on niin miesten pelit on parempaa viihdettä vaikka kuinka meetoota huudettaisiin. Tästä johtuen isot rahat menevät miesten peleihin.