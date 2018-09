Kolumni: Lentopallon MM-kisoissa siirrytään kuivakakkuvaiheeseen – varman päälle pelattu turnausohjelma on hölmö ratkaisu

Kai Nevala. KUVA: Pekka Peura

Olet syönyt ravintolassa alkupalat ja odotat sopivasti vesi kielellä pääruokalajin saapumista.

Sen sijaan pöytään kärrätään yllätyksenä iso kuivakakku. Kokin tervehdys ennen pääruokaa, olkaa hyvä!

Lentopallon MM-kisoissa siirrytään kuivakakkuvaiheeseen. Jatkolohkot on pelattu, vuorossa ovat jatkolohkojen jatkolohkot.

Kisojen kuusi parasta maata pelaavat tässä vaiheessa kaksi lisäottelua per joukkue. Niiden avulla karsitaan kaksi ryhmää pois ennen siirtymistä varsinaisiin mitalipeleihin.

Turnauksen ohjelma on väkinäinen kuin koulunäytelmän dialogi.

Kansainvälinen lentopalloliitto ei anna todellista mahdollisuutta yllätyksille, vaan pelaa huippumaiden puolesta varman päälle. Kisojen neljä parasta joukkuetta pelaavat kaikkiaan 12 ottelua. Sijoille 13–16 komeasti päätynyt Suomi huhki turnauksessa kahdeksan peliä, vaikka – kaikella kunnioituksella – mahdollisuudet edetä jatkopeleistä olivat käytännössä haihtuneet jo yli viikko sitten ennen alkulohkon päättymistä.

Varman päälle pelattu turnausohjelma on hölmö lentopallon kaltaisessa lajissa, jonka ideologiaan on valmiiksi kirjoitettu sisään muita palloilulajeja merkittävämpi ennakoitavuus. Kun vastakkain on selvästi parempi ja huonompi joukkue, todennäköisyys paremman joukkueen voitosta on korostetun suuri.

Kolmen erikseen pelatun erän voittaminen on äärimmäisen hankala tehtävä.

Loistelias maalivahtipeli, sinnikäs puolustaminen ja yksi terävä vastaisku eivät tepsi lentopallossa eikä lajissa ole edes tasapelin tuomaa mahdollisuutta.

Tietenkin lentopallossa koetaan yllätyksiä ja hurmion luomia sensaatioita, mutta ne ovat keräilyharvinaisuuksia. Mitä enemmän otteluita pelataan, sitä ennustettavampi pitkä turnaus on.

Siksi tähän kolumniin uskalsi kirjoittaa jo sunnuntaina iltapäivällä ennakoidun lauseen: Venäjä voitti Suomen.

24 maan turnaus on sinänsä sopivan laaja MM-tasolle. Vain järjestelmä pitää panna uusiksi.

Nykyinen alkulohkovaihe on pätevä, mutta sen jälkeen pitäisi siirtyä suoraan pudotuspeleihin, jotta kisoissa olisi mahdollisuuksia edes yksittäisiin yllätyksiin.

Järkevään kaavioon on kaksi maalia: pudotuspeleihin selviäisi joko 16 tai 12 joukkuetta.

16 joukkueen kaavio on selväpiirteinen. Neljä parasta maata jokaisesta lohkosta pääsee jatkoon ja neljännesvälieriin.

12 joukkueen kaavio antaisi pienen bonuksen lohkovoittajille, jotka selviäisivät suoraan puolivälieriin. Lohkoissa sijoille 2–3 sijoittuneet maat pelaisivat ristiinkarsinnat puolivälieriin pääsystä.

Kansainvälisessä lentopalloilussa on diagnosoitu megalomanian oireita, sillä seuraavassa EM-turnauksessa on mukana 24 joukkuetta. Alla olevan lauseen voi tarkistaa vuoden päästä:

Joku alkulohkon otteluista päättyy 25–15, 25–8, 25–11.