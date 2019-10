Kolumni: Kupittaan illassa näyttäytyi hymyilevä jättiläinen – Suomea vastaan tulee jalkapallon lilliputti

Hieno juttu, jos Huuhkajat selviytyvät EM-lopputurnaukseen. On tätä odotettukin 1980-luvun lopulta lähtien, jolloin oltiin hilkulla. On kuitenkin edelleen syytä olla huolissaan jalkapalloilun asemasta Suomessa. Vaikuttaa vahvasti siltä, että lajista ei olla kiinnostuneita esim. valtiovallan ja kuntien taholla, vaan kansainvälisen mittapuun mukaan marginaalilajina tunnettu jääkiekko kylpee yksinomaan päivänpaisteessa. Mielestäni on kohtuullista odottaa julkisen vallan taholta enemmän panostusta jalkapalloiluun. Sillähän tehdään Suomea tunnetuksi ja myös Oulua, joka tuntuu ikävä kyllä kadottaneen etsikkoaikansa jalkapalloilussa. Urheilusta vastaavat johtajat! Pankaapa vauhtia asioihin.