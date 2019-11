Mies, jonka verenpaine on muutenkin koholla, on aina silloin tällöin ollut kiihtyneessä mutta samalla alistuneessa mielentilassa. Taas yksi ottelu toivoa täynnä ja jälleen kerran joutui sanomaan saman lauseen: "Pitää vain hyväksyä, ettei Suomi pääse minun elinaikanani MM- tai EM-lopputurnaukseen."



Mies, jonka verenpaine on muutenkin koholla, on kokenut niin monta takaiskua, ettei hän vieläkään uskalla uskoa, vaikka portti on jo raollaan.