Kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelän finaaliurakka päättyi kolmeen kierrokseen

Kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä ei yltänyt EM-finaalissa kolmelle viimeiselle kierrokselle. Mäkelä hyppäsi parhaallaan 14,01, eikä tulos riittänyt kahdeksan parhaan joukkoon. Mäkelä kirjasi parhaan tuloksensa toisella suorituksellaan.

Mäkelä pääsi ensimmäisellä suorituksellaan lukemaan 13,93, ja kolmas hyppy oli yliastuttu. Mäkelä on tällä hetkellä yhdeksäntenä, kun kolmas kierros on vielä kesken. Kisan kärjessä on Kreikan Paraskevi Papachristou tuloksella 14,60.

