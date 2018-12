Kokenut liigapelaaja Hertsi AC Ouluun – "Nippu on kova"

Kun 26-vuotias liigatason vakiokasvo pudottautuu sarjaporrasta alemmaksi, ensimmäinen kysymys on tietenkin: miksi?

– Niin... osittain sen takia, että minulla on ollut useamman vuoden ajan koulupaikka Oulun yliopiston kauppakorkeassa. En ole saanut opintoja eteenpäin, Loorents Hertsi kertoo.

165 liigaottelun mies on tehnyt vuoden sopimuksen AC Oulun kanssa. Hän liittyy joukkueeseen tammikuun alussa.

– On hyvä asia, että seura on saanut jo ydinryhmän kasattua. Nippu on kova. Joukkueessa on muitakin hyviä laitureita, ja jotain keskustelua roolistani on jo käyty.

Hertsi on AC Oulun 15:s sopimuspelaaja. Päävalmentaja Mika Lähderinne on saanut toivomansa joululahjan: joukkueen runko pysyi kasassa ja ryhmää on vahvistettu onnistuneilla hankinnoilla.

– Tavoite oli, että meille löytyisi molemmille laidoille nopeita jalkoja. Hertsi ja Aapo Heikkilä ovat monikäyttöisiä pelaajia, jotka voivat pelata myös laitapakkina.

Hertsin lisäksi joukkueeseen liittyvät tammikuun alussa kokenut taitopelaaja Joni Korhonen sekä japanilainen laitapuolustaja Fugo Segawa.

– Segawa on äärimmäisen nöyrä ja juoksuvoimainen laitapakki. Halusin nimenomaan vasenjalkaisen pelaajan. Korhonen tuo toivottavasti tehoja mukanaan, sillä olimme viime kaudella liikaa (Alberto Alvarado) Morinin varassa.

Lähderinne tietää, että toppari Markus Heikkisen ja keskikentän moottorin Jairin paikkaaminen ei ole helppoa. Kolme kautta AC Oulussa pelannut Jair kehittyi kokonaisvaltaiseksi keskikenttäpelaajaksi, joka otti askeleen eteenpäin Ilveksen liigajoukkueeseen.

– Haluan vielä puolustuslinjaan leveyttä sekä pelaajan keskikentän puolustavaan rooliin. Olen asetellut siihen David Ramadingayeta, mutta tarvitsemme vielä toisenkin. Felix olisi tietenkin hyvä siihen, koska hän tuntee joukkueen arjen.

Valmentaja viittaa pallorosvo Felix Orishaniin, jonka pysyvän oleskeluluvan haku – ja sitä myöten myös pelilupa – on yhä Migrin koneiston rattaissa pyörimässä. Orishanin tilanne on eriskummallinen, sillä hän harjoittelee jo toista vuottaan oululaisjoukkueen kanssa, mutta edellisen virallisen ottelun hän pelasi OPS:n riveissä lokakuussa 2017.

Vaikka iloinen nigerialainen on harjoituksissa päivästä toiseen innostuneena mukana, miehen mielessä on välillä myllertänyt.

– On ollut henkisesti raskasta, kun en ole saanut pelata. Toivottavasti saan päätöksen parin kuukauden sisällä ja voin olla taas oma itseni. Olen kiitollinen, että joukkue on ottanut minut osaksi perhettä, Orishani sanoo.

AC Oulun treeneissä on joulukuun ajan ollut mukana oululaisten juniorien lisäksi paikallisia koepelaajia kuten Oskari Rounaja (viime kaudella AC Kajaani) ja Santeri Ukkola (Hercules).