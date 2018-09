Kivikova Puola joutui taipumaan erätappioon Suomelle - sunnuntaina elintärkeä Puerto Rico -peli

Suomen miesten lentopallomaajoukkue joutui kolmannessa MM-ottelussaan leijonan kitaan. Vastassa Varnassa D-alkulohkossa oli edellisten kisojen maailmanmestari Puola.

Puola kaatoi pelaajiaan kierrättäneen Suomen 3-1 (25-20, 26-28, 25-16, 25-15). Tappiosta huolimatta ottelu oli suomalaiselle lentopalloilulle hyvää mainosta.

Suomi hemmotteli halliin ahtautuneen yli kaksituhantisen kannattajajoukkonsa hurmokseen toisessa erässä. Siinä herui voitto maailmanmestarista kolmen eräpallon jälkeen.

Sen jälkeen juhli syöttöpeliään parantanut Puola. Se vei kolmannen ja neljännen erän näytöstyyliin.

- Ero oli hyökkäyspelissä, joka ratkaisi voiton Puolalle. Taisteltiin, taisteltiin ja taisteltiin, kehui Suomen päävalmentaja Tuomas Sammelvuo, jolla oli aihetta olla joukkueestaan ylpeä.

Suomi kohtaa sunnuntaina Puerto Ricon. Voitto siinä ottelussa on täysin mahdollinen ja saattelisi Suomen käytännössä jatkopeleihin.

Päävalmentaja Heynen kuumeni

Varsinkin ensimmäistä MM-otteluaan pelanneet Niko Suihkonen ja Samuli Kaislasalo näpäyttivät Puolaa onnistumisillaan.

Jopa Puolan päävalmentaja Vital Heynen kävi toisessa erässä kuumana suojattiensa epäonnistumisista. Heynenilla on kuitenkin käytössään niin laadukkaita vaihtomiehiä, että pelaamiseen löytyy tarvittaessa ryhtiä.

Puolan avauskentällisen tähtipelaajat sisäistivät Heynenin opit. Yksi heistä oli monipuolisuusihme Michal Kubiak.

Päävalmentaja veti välillä virheisiin sortuneen Kubiakin vaihtoon, mistä vimmastuneena 191-senttinen laitapelaaja teki ratkaisupisteitä ässäsyötöillä ja hirmulyönneillä.

Mielenkiintoinen avauskentällinen

Päävalmentaja Sammelvuo juoksutti kentälle mielenkiintoisen avauskentällisen. Siinä oli Suihkosen ja Kaislasalon ohella MM-turnauksen vanhin pelaaja, 40-vuotias passarikonkari Mikko Esko.

Suomen mestari VaLePan Suihkonen, 19, jatkoi laitapelaajana Antti Ronkaisen ja Antti Mäkisen tavoin turnauksessa ennakkoluulottomasti. Suihkonen takoi Puolan puolustustornin ohi palloja kenttään.

Suomalaishakkuriksi pitkä, 205-senttinen, Leka Volleyssa viime kauden pelannut Kaislasalo iski kakkospaikalta rytinällä. Kokeneella Urpo Sivulalla on hakkuripelissä lupaava haastaja.

- Nämä ovat tärkeitä kokemuksia nuorille, kun huomaa, että voi pärjätä. Tv:stä katsottuna Puolan tasoinen joukkue näyttää hurjalta, MM-Bulgariassa ensimmäisen ottelunsa pelannut Esko sanoi.

Suomen paras pistemies oli 14 merkinnällä Kaislasalo. Puolan ykkönen oli 19 pisteellä luotettava laitapelaaja Artur Szalpuk.

Pirteä peli-ilme

Suomen peli-ilme oli erilainen kuin reilu vuosi sitten EM-Gdanskissa kotikentällään pelannutta Puolaa vastaan. Silloin Suomi hävisi suosiolla 0-3.

Sammelvuolla ja Suomen muulla valmennusjohdolla on miettimistä, mikä onkaan Suomen ykköskokoonpano. Pelaajia on kierrätetty urakalla, ja peli on kulkenut pitkät pätkät.