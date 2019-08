Pesäpallo Naisten Superpesis, KeKi–Hyvinkää 1–2 (1–4, 3–2, 1–1, 1–2)

Kempeleen Kirin ruuti riitti yhteen pisteeseen Hyvinkään Tahkoa vastaan. Yksi piste muuttui sunnuntai-illan aikana isoksi iloksi, sillä se riitti varmistamaan paikan puolivälierissä. Asia varmistui, kun Lappeenrannan Pesä Ysit hävisi puhtaasti Rauman Feralle.

– Kyllähän se helpottaa, kun ei tarvitse veitsi kurkulla pelata viimeisessä runkosarjan pelissä. Pakkovoitot ovat haastavia, Kempeleen Kirin pelinjohtaja Mika Takalahti sanoi.

Kirin ja Pesä Ysien piste-ero ennen runkosarjan päätöskierrosta on kolme pistettä. Jos joukkueet ovat runkosarjan päättyessä tasapisteissä, ratkaisevinta on voittojen määrä, joita Kirillä on kaksi enemmän. Muutos on tehty tälle kaudelle. Ennen merkitsevintä oli kolmen pisteen voitot.

Puolivälierissä Kiri saa vastaansa Porin Pesäkarhut, joka on jo varmistanut sarjan kärkipaikan. Pori on hävinnyt tällä kaudella vain kaksi peliä.

– Pori on ulkopelissä varsin tasavahva porukka. Eka haaste meille on jo nollatilanteen purkaminen, Takalahti pohti.

Kirillä ei ole enää jännitysmomenttia runkosarjan viimeiseen peliin, missä se kohtaa Lappajärven kotikentällään.

– Meidän pitää tarkastella asioita, joita pitää vielä parantaa. Esimerkiksi omaan merkkipelaamiseen pitää kiinnittää enemmän huomiota, ettei tulisi sakkauksia siinä, Takalahti sanoi.

Tahkoa vastaan Kirin esitys oli jäädä vaisuksi. Vasta jokeri Tiia Valtasen lyöntivuoro toisen jakson lopussa herätti uinuvan kotijoukkueen. Kiri pääsi ensin harhaheiton turvin tasoihin. Lyöntivuoron lopuksi Reetta Törmänen karkasi kolmoselta kotiin.

– Meidän ulkopelimme ei mahdollistanut tänään hirveästi. Onneksi toisella jaksolla saimme nostettua sisäpelin tasoa, Kirin parhaana palkittu Inka Ronkainen harmitteli tappiota kotiutuslyöntikisassa.

Kiriläisten haparoinnit polttolinjassa näkyivät tulostaululla avausjaksolla. Toisella jaksolla vieraiden kotiutusyritykset muuttuivat paloiksi.

– Ulkopelissä oli epävarmuutta, mikä näkyi pelissä vaisuutena. Lopussa ulkopeli oli jo paljon parempaa, Takalahti kiitteli.