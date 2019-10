Kipchoge alitti kahden tunnin haamurajan Wienin maratonilla – apuna oli joukko jänisjuoksijoita ja auto

Kenialaisjuoksija Eliud Kipchoge vaikutti yllättävän hyvävoimaiselta, kun hän saapui lauantaina Wienissä järjestetyn maratonin maaliin. Kipchoge alitti historian ensimmäisenä juoksijana kahden tunnin haamurajan ja vakuutti tuntevansa olonsa hyväksi urakkansa jälkeen. Virallinen loppuaika oli 1.59.40,2.

– len ensimmäinen mies (joka alittaa rajan), ja haluan inspiroida monia ihmisiä, Kipchoge kertoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

– Odotan, että enemmän urheilijoita kaikkialla maailmassa juoksee tämän jälkeen alle kahden tunnin.

Kipchogen edellä ajanut ja alle kahden tunnin tavoiteaikaa osoittanut auto sekä matkan varrella mukana olleet kaikkiaan 41 jänisjuoksijaa auttoivat Kipchogea pysymään oikeassa vauhdissa. Toisaalta auto, jänikset ja Kipchogea varten räätälöity mahdollisuus huolehtivat siitä, ettei Kansainvälinen yleisurheiluliitto kelpuuta aikaa maailmanennätykseksi.

Maailmanennätyksenä säilyy Kipchogen viime vuonna Berliinissä juoksema 2.01.39.

Wienissä muutama sata metriä ennen maalia Kipchoge viittoili jänikset pois luotaan ja yltyi jopa koviin tuuletuksiin ennen maalia. Haamuraja alittui liki 20 sekunnilla, joten lopussa oli varaa jopa yleisön kanssa flirttailuun.

"Ennätysten on tarkoitus rikkoutua"

Kipchoge kokeili kahden tunnin alitusta jo Monzassa keväällä 2017 ja juoksi 2.00.25, mutta aika ei ollut tilastokelpoinen maailmanennätykseksi. Monzassa Kipchoge juoksi radalla, joka on tehty autourheilua varten ja auttoi juoksijaa kaltevuudellaan. Wienissä reitti kulki puistoalueella.

Kipchoge, 34, on maailmanmestari ja olympiavoittaja, mutta hän jätti syys-lokakuun vaihteessa mitellyt Dohan MM-kilpailut väliin Wieniin valmistautumisen vuoksi.

Valmentaja Patrick Sangin mukaan kenialainen on inspiroinut kaikkia ihmisiä venyttämään rajojaan elämässä.

– Ennätysten on tarkoitus rikkoutua, joten joku yrittää uudelleen. Mutta historia on tehty. Se on uskomatonta, Sang sanoi.

Yksi uhkaajista voisi olla Etiopian Kenenisa Bekele, joka hätyytteli syyskuussa Berliinin maratonilla Kipchogen ME-aikaa. Bekelen tilastokelpoinen aika oli 2.01.41.