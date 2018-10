Ferrarin Kimi Räikkönen on voittanut F1-sarjan Yhdysvaltain gp:n. Räikkönen päätti samalla yli viiden vuoden voitottoman jaksonsa.

Red Bullin Max Verstappen ja Mercedeksen Lewis Hamilton ajoivat Austinin kisan lopun aivan Räikkösen kannassa, mutta suomalaiskuski piti pintansa ja ylitti maalilinjan ensimmäisenä.

Räikkönen otti voittonsa tavoilleen uskollisesti tyynesti vastaan.

– Hieno viikonloppu. Sain hyvän lähdön, ja taistelu oli hieno, Räikkönen sanoi C More Max -kanavan välittämässä ratahaastattelussa.

Räikkösen edellinen voitto on maaliskuulta 2013.

– Aika on ollut pitkä, mutta tässä se on. Olen luonnollisesti paljon tyytyväisempi tähän kuin kakkossijaan. Olen iloinen. Hienoa työtä, Räikkönen sanoi.



Räikkönen kävi vain kerran varikolla, kun Hamilton teki kaksi pysähdystä. Suomalaiskuljettaja oli kisan jälkeen tyytyväinen Ferrarin varikkotaktiikkaan.



– Tämä oli iso taistelu, ja sitä me ajajat ja kaikki täällä olevat ihmiset haluavat.

39-vuotias Räikkönen on voittanut pitkällä F1-urallaan yhteensä 21 kilpailua. Hän nousi samalla yksinään suomalaisten kaikkien aikojen voittotilaston kärkeen. Kaksi maailmanmestaruutta voittanut Mika Häkkinen nappasi urallaan 20 voittoa. Palkintokorokesijoja Räikkösellä on yhteensä 101.

Kolmanneksi sijoittunut Hamilton ei ainakaan vielä varmistanut uransa viidettä maailmanmestaruutta, sillä pistetaulukossa toisena oleva Ferrarin Sebastian Vettel ajoi neljänneksi. Mercedeksen Valtteri Bottas oli viides.

Bottaksen tunnelmat olivat kisan jälkeen laimeat.



– Ei vaan ollut kunnolla vauhtia. Lopussa renkaat loppuivat aika täysin, Bottas sanoi C More Max -kanavan haastattelussa.

Hamilton johtaa Vetteliä MM-sarjassa 70 pisteen erolla, kun jäljellä on kolme kilpailua.

Palkintojen jaossa kuultiin Maamme-laulu:

Kimi Räikkönen juhli F1-kilpailun voittoa Yhdysvaltojen Austinissa sunnuntaina.

Kisassa nähtiin harvinainen tilanne, kun Ferrarin päästi tallimääräyksellään Kimi Räikkösen ohi Sebastian Vettelin: