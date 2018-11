Kimi Räikkönen ajoi ensimmäisen testipäivänsä Sauberilla ja näytti nauttivat uuden tallin tunnelmasta

Kimi Räikkönen vaihtoi Ferrari-vuosilta tutut punaiset ajohaalarit valkoisiin ja palasi 17 vuoden tauon jälkeen Sauber-kilpurin rattiin tiistaina. Räikkönen kiersi Abu Dhabin rengastesteissä 102 kierrosta ennen kuin hydrauliikkajärjestelmään liittyvä tekninen ongelma pakotti hänet pysähtymään radalle testirupeaman päätöstunnilla.



Ferrari salli Räikkösen testata ensi kauden tallilleen, vaikka sopimus Ferrarin kanssa on voimassa vuoden loppuun. Mediakontaktia Räikköselle ei suotu, ja Sauber-tallin henkilökuntaakin ohjeistettiin pitämään suunsa supussa Räikkösen paluusta F1-uransa alkutaipaleen talliin. Etäältä saattoi kuitenkin aistia Räikkösen kotiutuneen nopeasti.



Räikkönen rupatteli Sauber-pomo Beat Zehnderin kanssa, hymyili, vitsaili insinöörien ja mekaanikkojen kanssa, antoi nimmareita, poseerasi valokuvissa ja näytti nauttivan.



Radalla Räikkönen noudatti normaalia ohjelmaa uudessa autossa. Alkukierroksilla varmistettiin, että kaikki istuinasetuksista rattiin, polkimiin ja radioyhteyteen toimii. Sisäänajon jälkeen Räikkönen ajoi lyhyitä neljän kierroksen jaksoja ennen kuin siirtyi pidempiin. Pisimmillään Räikkösen Sauber kiersi Yas Marina -radan 14 kertaa putkeen.



Testipäivän aikavertailussa Räikkönen oli 11:s. Nopein oli Räikkösen Ferrari-tallikaveri Sebastian Vettel.



Keskiviikkona Sauber-testejä jatkaa Räikkösen italialainen tallikaveri Antonio Giovinazzi.



Bottas: Renkaissa vain pieniä eroja



Toiseksi kovinta kyytiä pitänyt Mercedeksen Valtteri Bottas ei havainnut rengasvalmistaja Pirellin uutuuksissa mullistavia eroja päättyneen kilpailukauden renkaisiin.



– Kotelointi ja rakenne sietävät lämpöä hieman paremmin, joten kokonaisuus ei ylikuumene aivan yhtä paljon kuin 2018 rengas. Teoriassa se tarkoittaa sitä, että rakkuloiden kanssa tulee vähemmän ongelmia, ja hyvä niin. Renkaan pinta käyttäytyy melko samalla tavalla eli kovassa kyydissä se ylikuumenee, ja silloin pitää hieman hellittää. Kaikkiaan vain pieniä eroja, Bottas ruoti.



Vertailulle otollista on se, että testejä ajetaan samalla radalla, jolla kausi päättyi viikonloppuna. Bottas ajoi päivän mittaan 120 kierrosta ja käytti ensi kauden renkaiden lisäksi ensi kauden kypärämallia.



– Tuntuu samalta kuin edellinen. Paino on vastaava, mutta kypärä on vahvempi edestä, Bottas kertoi.



Testien toisena päivänä keskiviikkona Bottas aikoo testata lisää seoksia, mutta keskittyä tiistaita pidempiin ajojaksoihin.