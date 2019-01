Kiina haluaa olla talviurheilussakin suurvalta: tavoitteena 300 miljoonaa harrastajaa ja miljoona valmentajaa – yksi harjoittelupaikka on Vuokatissa

Suomi haluaa mukaan miljardimarkkinoille. Alkanut vuosi on Suomen ja Kiinan talviurheilun teemavuosi. Maiden presidenttien sopima hanke auttaa suomalaisen urheiluosaamisen vientiä.

Vuosi 2019 on nimetty Suomen ja Kiinan väliseksi talviurheilun teemavuodeksi. Asiasta sopivat maiden presidentit keväällä 2017.

Mitä se tarkoittaa käytännössä?

Teemavuoteen on rakennettu monenlaista ohjelmaa, mutta suomalaisten perimmäinen tavoite on myydä urheiluun liittyvää osaamista ja olosuhteita.

– Suomella on tarjottavaa ja mahdollisuuksia erityisesti valmentamisessa, talviurheilupaikkojen rakentamisessa, urheiluteknologiassa ja urheiluvälineiden valmistamisessa sekä koululiikunnassa, urheilusta vastaava ministeri Sampo Terho (sin.) totesi teemavuoden avaustilaisuudessa.

Kiina ei ole perinteinen talviurheilumaa, mutta vuoden 2022 talviolympiaisännyyden vuoksi panostus ja tavoitteet ovat kovat.

– Kiinassa on tällä hetkellä 15–20 miljoonaa talviurheilun harrastajaa. Maan tavoite on 300 miljoonaa harrastajaa ja miljoona valmentajaa, johtaja Petri Tulensalo Business Finland Winter Sport Clusterista sanoi.

– Kun infra pitää luoda melkein tyhjästä, niin panostukset ovat sen mukaiset. Suurvaltatasoa, Terho muistutti.

Vaikka teemavuosi alkoi vasta nyt, on jo yhteistyön lähtötaso lupaava.

Vuokatin urheiluopisto solmi vuonna 2017 viisivuotisen yhteistyösopimuksen Kiinan urheiluministeriön kanssa. Syksyllä 150 kiinalaisurheilijaa – lajeina maastohiihto ja jääkiekko – tuli Vuokattiin opiskelemaan ja harjoittelemaan. Valmentajia ja muita ammattilaisia Vuokattiin on palkattu 24. Viime talvena kiinalaisia urheilijoita harjoitteli Vuokatissa yli sata, ja majoitusvuorokausia kertyi 6 500.

Kuopiossa puolestaan asuu ja harjoittelee 30 kiinalaista mäkihyppääjää.

Muutakin talviurheiluun liittyvää yhteistyötä Suomella ja Kiinalla on.

Talviurheilun markkinapotentiaali on Kiinassa valtava, mutta sen ulosmittaaminen ei ole helppoa.

– Kiinan ja Suomen talviurheiluyhteistyö on solmittu niin korkealla tasolla, että se tuo meille kilpailuedun. Nyt suomalaisilla yrityksillä on mahdollisuus päästä lastenlipun hinnalla Kiinaan, myöhemmin lipunhinta on todella paljon korkeampi, Jokerien toimitusjohtaja Jukka Kohonen muotoili.

Jokerit on tehnyt yhteistyötä muun muassa kiinalaisen KHL-seura Kunlun Red Starsin kanssa ja myynyt itseään suomalaisyrityksille siltana Kiinaan.

– Meidän kokemuksemme on se, että kiinalaisten toiminta on arvaamatonta. Tuloksia saadakseen yhteydenpidon sinne pitää olla jopa päivittäistä, Kohonen totesi.

– Valmennus- ja leiriosaamisen myynnissä Suomi on jo hyvässä vauhdissa, mutta tuote- ja ratkaisumyynti laahaa perässä. Tähän meidän pitää panostaa, ettei teemavuosi jää pelkäksi puheeksi ja sitä seuraavaksi ulospuhallukseksi, arvioi puolestaan Petri Tulensalo.