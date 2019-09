KiimU-kasvatti Eskola palkittiin naisten Superpesiksen kuukauden pelaajana

Jyväskylän Kirittärien riveissä Superpesiksen finaaleihin valmistautuva Siri Eskola sai maanantaina arvokkaan tunnustuksen. 21-vuotias Kiimingin Urheilijoiden kasvatti valittiin naisten Superpesiksen elokuun pelaajaksi.

Eskola on ollut koko kauden hyvässä lyöntivireessä. Pudotuspeleistä on koossa jo 2+22=24 lyödyn juoksun saldo, joka oikeuttaa lyöjätilastossa toiseen sijaan. Eskolan edellä on vain Lapuan Janette Lepistö (0+27=27).

Eskola on edustanut urallaan myös Lippo Junioreita, Lipottaria ja KeKi:ä. Välierävoitto Lapuasta varmisti, että Eskola juhlii kauden päätteeksi uransa ensimmäistä naisten pääsarjan SM-mitalia.

Kausi on ollut Eskolalle muutenkin henkilökohtainen täysosuma, sillä hän pelasi kesällä ensimmäisen aikuisten Itä–Länsi-ottelunsa.

Miesten Superpesiksen kuukauden pelaajaksi valittiin Kouvolan Antti Hartikainen.