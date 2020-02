Kiiminkiläislähtöinen Anita Korva rakentaa rauhassa parempaa – tavoitteena nostaa kuntoa 23-vuotiaiden MM-kisoihin

Alavireinen on sana, jota hiihtäjä Anita Korva käyttää kuvaamaan alkukauttaan.

Viime viikkojen aikana kelkka on kääntynyt, mutta Vöyrin SM-laduilla se ei vielä tuloksissa näkynyt. Parisprintin seitsemäs, perinteisen kympin kahdeksas ja vapaan sprintin 14. sija eivät tuloksellisesti suuresti hiihtäjää ilahduttaneet.

– Aika heikoksi jäi tulos. Lauantaina sain jonkun verran hiihtoa aikaiseksi, sprintissä ei ollut enää jaksamista. Kunto ei ole vielä samalla tasolla missä normaalisti, mutta fiiliksenä kuitenkin parempaa kuin alkutalvesta, Korva arvioi.

Alkutalvi on ennenkin ollut Korvalle haastava, joten hän on jaksanut olla kärsivällinen ja luottavainen. Harmittava ja mietityttävä tilanne tosin on ollut.

– Kisat tuntuivat niin huonoilta, että tiesin jonkin mättävän. Se ei toisaalta ole niin huolestuttavaa, kun tiesi, että siellä on joku ongelma. Mutta sitten kun ei oikein enää tiedä, että mitä tekisi. Se on hankalaa.

Korva sai pieniä hyvän fiiliksen pilkahduksia jo kauden alkupuolellakin, jolloin varsinkin sprinttejä tuli paljon.

– Se varmaan vähän tukki hapenottoa, ja kisat lähtivät menemään huonompaan suuntaan. Tulin kipeäksi ja sitten tuli kunnon tauko, Korva sanoo.

Korjausliikkeenä hän on valmentajansa Olli Ohtosen kanssa keskittynyt aerobiseen harjoitteluun, normaalimatkojen kisoihin ja jättänyt sprinttipuolta vähemmälle. Se tuntui toimivan, sillä viikko ennen SM-Vöyriä kilpaa hiihtäminen tuntui pitkästä aikaa hyvältä.

– Se (kilpaileminen) oli ollut niin vaikeaa, kropassa on ollut niin kamalan tuntuista. Nyt tuntuu mukavalta hiihtää kilpaa.

Loppukauden osalta 23-vuotiaiden MM-kilpailut kokonaisuudessaan ovat tärkeä maali.

– On selkeä ajatus, että koitamme nostaa sinne kuntoa ja tehdä asioita rauhassa. Nyt näyttäisi, että olisimme menossa oikeaan suuntaan. On ainakin enemmän luottoa kuin pari viikkoa sitten.

Seuraava isompi kilpailu on nuorten SM-hiihdot Kontiolahdella parin viikon päästä.

Naisten sprintin voittoon kiirehti Kainuun Hiihtoseuran Anne Kyllönen. Miesten kisan ykkönen oli Pohti Ski Teamin Joni Mäki.