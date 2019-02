Kiiminkiläinen Anita Korva taisteli SM-pronssille: "Tuntui, ettei loppuni ollut kovin hyvä, mutta ilmeisesti muutkin väsyivät"

Suksi luistaa Anitalla

onnittele vaan!

Kuntoa on kisaajalla

onpas tosiaan!

Suksi luisti Imatralla

heti sukkelaan!

Suksi luisti jalan alla

onnitella saan!

Pronssia on Korvalla

