KHL aloittaa palkkojen suitsimisen pehmeällä palkkakatolla

KHL-liigan seurakohtaiset pelaajien palkkakatot ovat olleet tähän asti lähinnä halpoja vitsejä. Suurseurat ovat maksaneet tähtitieteellisiä summia suurimmille nimilleen. Nyt idän suunnassa näyttää olevan kovat piipussa. Alkavalle kaudelle on määritelty 850 miljoonan ruplan eli noin 10,7 miljoonan euron pehmeä palkkakatto.

Se on voimassa kaksi kautta. Enemmänkin saa maksaa, mutta yli menevästä osasta maksetaan sakkoa 30 prosenttia. Kaudelle 2019-2020 katoksi tulee 800 miljoonaa ruplaa (noin 10,1 miljoonaa euroa).

Kova eli kiinteä palkkakatto astuu voimaan 2020-2021. Se on 900 miljoonaa ruplaa (noin 11,3 miljoonaa euroa). Tätä ei saa ylittää, mutta 21-vuotiaita ja tätä nuorempia pelaajia ei lasketa palkkakaton piiriin.

Venäjällä palkat maksetaan ruplina, ja Venäjän ulkopuolisissa seuroissa Euroopassa euroina. Venäjällä kiinteä veroprosentti on 13.

Tälle kaudelle on vielä mahdollisesti tulossa lievennys niiden pelaajien osalta, joilla on pitkä sopimus (kaksi pelaajaa per seura). Jos päätös syntyy lähiaikoina, näiden pelaajien palkkoja ei laskettaisi palkkakaton piiriin.

- Palkkakattoasia ei kosketa meitä, koska Jokerit ei ole lähelläkään palkkakaton ylärajaa, Jokerien toimitusjohtaja Jukka Kohonen ynnäilee.

KHL:n hallituksessa istuva Jokerien GM Jari Kurri toteaa, että tavoite on saada seurojen palkkabudjetit lähemmäksi toisiaan, jotta kilpailu tasoittuisi ja samalla sarjan mielenkiinto lisääntyisi.

KHL valvoo pelaajien ja valmentajien palkkoja ja sopimusten noudattamista. Kaikkien sopimuksen piirissä olevien paperit täytyy toimittaa Moskovaan liigan kassakaappiin.

- Ja kolmena kappaleena. Iso nippu niitä on, Kurri kuvailee.

Palkkaerot taannoisiin "hulluihin vuosiin" ovat huimat. KHL ilmoitti vielä puoli vuosikymmentä sitten pyrkivänsä avoimuuteen ja julkaisi seurojen palkkabudjetit.

Esimerkiksi kaudella 2013-2014 viisi seuraa maksoi pelaajilleen silloisen kurssin mukaan yli 21,9 miljoonaa euroa. Kärjessä oli SKA 28,9 miljoonallaan.

Sen jälkeen avoimuuden suhteen on ollut hiljaisempaa.