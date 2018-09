Kemppainen ei jatka SUL:n valmennusjohtajana - avoin haku käyntiin

Jorma Kemppainen luopuu Suomen Urheiluliiton (SUL) valmennusjohtajan pestistä ja siirtyy muihin valmennuksen tehtäviin liiton sisällä. SUL kertoo tiedotteessaan aloittavansa uuden valmennusjohtajan haun välittömästi.

Kemppainen on työskennellyt SUL:n valmennusjohtajana vuodesta 2012. Sitä ennen hän oli liitossa pika- ja aitajuoksujen sekä hyppyjen lajipäällikkönä.

SUL:n puheenjohtajan Vesa Harmaakorven mukaan uusi valmennusjohtaja valitaan syksyn aikana. Uutta valmennuspomoa etsitään avoimella haulla.

- Kemppainen tuli valmennusjohtajan tehtävään haastavassa tilanteessa Helsingin EM-kisojen jälkeen. Valmennusjohtajakaudellaan hän on johtanut monia merkittäviä uudistuksia. On hyvä, että Kemppaisen kokemus on liiton käytettävissä myös jatkossa, Harmaakorpi sanoi tiedotteessa.

Kemppainen keräsi paljon kritiikkiä kesällä Berliinin EM-yleisurheilun jälkeen. Suomi ei saavuttanut kisoissa yhtään mitalia.

Sen jälkeen SUL joutui pienimuotoisen kohun keskelle, kun suomalaisten parayleisurheilijoiden EM-omavastuut nousivat julkisuuteen.