Kempeleläinen Emmi Pälvilä on palkintosijoja kahmiva magneetti – lehtien ja kirjeiden lajittelu Postissa vaihtuu hetkessä cheertanssiin

21-vuotias Emmi Pälvilä osallistuu cheerleadingin MM-kisoihin sekä valmentajana että urheilijana.

Taskilan harjoitushallin alkuiltapäivä on hiirenhiljainen. Northern Lights Cheerleadingin lapset ja nuoret ovat vielä koulun ja työn touhussa.

Yksi ottaa kuitenkin varaslähdön cheertanssin täytteiseen päivään.

Postissa työskentelevä Emmi Pälvilä lajittelee lehdet ja kirjeet pikavauhtia, hyppää autoonsa ja laittaa vaihteen silmään. Suunnaksi valikoituu tuttuakin tutumpi osoite.

Hetken päästä Pälvilä jo nouseekin portaita harjoitushallin yläkertaan, varsinaiseen Northern Lightsin olohuoneeseen.

Sohvia on siellä sun täällä, löytyypä tilasta yksi mukavan näköinen nojatuolikin. Jääkaappi mahdollistaa eväiden säilytyksen, mikro niiden lämmityksen.

Eikä siinä vielä kaikki, sillä sohvalla eväiden kanssa rentoutuessa voi silmäillä kymmeniä erilaisia pokaaleja, joita seuran joukkueet ovat haalineet palkintokaappiin.

– Jos kaikki pienetkin kisat lasketaan mukaan, olen ollut voittamassa pokaalin ainakin 20 kertaa. Välillä pitää käydä tarkistamassa, että ne ovat hyvässä kunnossa, 21-vuotias Pälvilä virnistää.

Ja lisää on tulossa. Pälvilä on palkintosijoja kahmiva magneetti, joka valmentaa seuran junioreiden cheertanssijoukkuetta ja tanssii naisten edustusjoukkueessa.

Viime joulukuussa junioreiden kanssa saavutettu SM-kulta tietää sitä, että Pälvilä matkaa suojattiensa kanssa huhtikuun lopulla Yhdysvaltojen Orlandossa käytäviin MM-kisoihin.

Reissu on haastava, sillä nuorella kempeleläisellä on kaksoisrooli: hän osallistuu myös aikuisten sarjaan naisten maajoukkueen mukana. Maajoukkue-edustus on Pälvilälle jo toinen peräkkäinen.

Tavoitteena on tuoda kotiin lisää palkintoja.

– Juniorijoukkueelle mitali on täysin mahdollinen, mutta tärkeintä on hyvä ja onnistunut suoritus. Maajoukkueen kanssa tavoitteena on kirkastaa viime vuoden neljättä sijaa.

Myös EM-kisoissa kilpaillut Pälvilä on raudanlujan kokemuksensa turvin tärkeä tuki nuorille junioreille. Viime vuoden MM-kisat järjestettiin niin ikään Orlandossa, ja kokemusta karttui myös kisaparketin ulkopuolisista asioista.

KUVA: Jukka-Pekka Moilanen

Amerikan suuret ostoskeskukset koituvat usein kohtaloksi ensikertalaisen kukkarolle.

– Ensimmäisenä vuotena tuhlataan melkein kaikki rahat ja seuraavana osataan jo shoppailla järkevämmin. Toisella kerralla ei hullaannu niin pahasti. Kokemus auttaa tässäkin asiassa.

Shoppailu- ja kisaneuvojen antaminen käy sosiaaliselta persoonalta helposti. Viisi vuotta sitten valmentamisen aloittanut tanssija pystyy samaistumaan 13–16-vuotiaisiin tyttöihin erinomaisesti oman lajitaustansa ansiosta.

Palkinto yhteisestä ja kovasta työstä näkyy kisalavoilla.

– Valmentamisessa kaikista parasta on nähdä tyttöjen kehittyminen. Saan siitä itsekin paljon iloa, jos pystyn antamaan heille jotain vinkkejä.

Vinkit ovat tervetulleita vastavuoroisesti myös nuoremmilta ja vetreämmiltä tytöiltä.

– Voisin venyä aina enemmän. En vihaa venyttelyä, mutta vanhempana sen eteen saa tehdä vähän enemmän töitä. Toisaalta koen, että pystyn kehittymään tässä lajissa vielä muilla tavoin. Toivoa ei ole vielä menetetty.

Emmi Pälvilän kevät on täynnä tohinaa. Töissä käyminen, valmentaminen ja kahdessa joukkueessa urheileminen pitävät kempeleläisen kiireisenä aamusta iltaan.

– Aika-ajoin mietin, että mihinköhän olen itseni ajanut. Mutta toisaalta työaikataulut sopivat hyvin yhteen treenaamisen ja valmentamisen kanssa. Olen aamut töissä ja illat hallilla. Hyvin se on tähänkin asti toiminut, Pälvilä sanoo.

Pälvilä vetää viikossa kolme harjoitusta junioreille ja treenaa neljä kertaa naisten edustusjoukkueen mukana.

Seurajoukkueharjoitusten lisäksi Pälvilä osallistuu talven aikana seitsemälle viikonlopun mittaiselle Vierumäen maajoukkueleirille. Viikonlopuista neljä on jo takana päin. Tämän kaiken päälle ohjelmassa on kolme viikoittaista omatoimiharjoitusta maajoukkueprojektia varten.

– Minun ei tarvitse onneksi tehdä omatoimitreenejä yksin, koska maajoukkueessa on mukana myös naisten edustuksessa tanssiva Henna Hyvönen. Treenaaminen on aina kivempaa kaksistaan.

Pälvilän kaksoisrooli aiheuttaa poikkeusjärjestelyjä huhtikuun lopulla käytäviin MM-kisoihin. Hänen onnekseen junioreiden yksipäiväinen kilpailu on ohi ennen aikuisten kaksipäiväistä koitosta.

– Joudun sitoutumaan maajoukkueeseen siten, että esimerkiksi matkustan ja majoitun heidän kanssaan. Olen kuitenkin sopinut valmentajieni kanssa erikseen, että voin viettää aikaa myös omien valmennettavieni kanssa. Ja tietysti olen kisapäivänä heidän mukanaan.