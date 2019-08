Kempeleen Kirin naisten Superpesis-joukkue solmi yhdeksän jatkosopimusta ensi kaudeksi

Kempeleen Kirin naisten Superpesis-joukkue on solminut yhdeksän pelaajasopimusta.

Joukkueessa jatkavat Essi Kesti, Hanna Lammela, Elina Kärsämä, Annika Linna, Ria

Ojala, Inka Ronkainen, Sanni Syrjälä, Emmi Särkioja ja Reetta Törmänen.

– Joukkueen kasaaminen on nyt hyvässä vauhdissa ja tänä kesänä läpilyönyt ydinrunko on

mukana. Harjoittelu alkaa lähiaikoina joukkueen ollessa valmis. Olemmekin ensi vuonna

valmiimpia tähän sarjaan, kun on yksi vuosi jo yhdessä pelattu, kommentoi joukkueen

pelinjohtaja Mika Takalahti.

Yksi jatkosopimuksen tehneistä on lukkari Elina Kärsämä, joka sanoo jäävänsä mielellään Kiriin.

– Taustat täällä toimivat ja puitteet treenaamiseen ovat hyvät. Kovasti jäi harmittamaan

vajaaksi jäänyt kausi loukkaantumisen takia, joten ensi kaudella on mukava antaa

joukkueelle täysi panos alusta asti, Kärsämä sanoo.

Joukkueen valmennus ja johtoryhmä ovat sopineet saman kokoonpanon jatkavan

vuoteen 2021 saakka.

Seura kertoo, että joukkueen toimintaa tukee taloudellisesti vakaa tilanne.