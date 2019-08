Kempeleen Kiri päätti runkosarjan vahvasti – 21-vuotias Emmi Särkioja on noussut kaudella joukkueessa isoon rooliin

Huimasti kehittynyt Emmi Särkioja johdattaa KeKi:n puolivälierissä Porin kimppuun.

Pesäpallo Naisten Superpesis, KeKi–Lappajärvi 2–0 (5–1, 17–1)

Kempeleen Kiri päätti runkosarjan vahvasti voittamalla junioripelilukemin sarjajumbo Lappajärven Veikot. Kotijoukkue pystyi pelaamaan rennosti, sillä se varmisti pudotuspelipaikan jo sunnuntaina.

Toisella jaksolla peräti neljä KeKi:n pelaajaa tuuletti kunnaria. Avausjakson kotijoukkueelle käänsi Reetta Törmäsen ja Tiia Valtasen onnistumiset.

– Sisäpelissä oli aika mahtavaa tulitusta. Muutama juoksu tuli ihan oikeasti hyvällä lyönnillä, muutama tuli avustuksella, Kirin pelinjohtaja Mika Takalahti laskeskeli.

21-vuotias Emmi Särkioja on noussut tällä kaudella KeKi:n joukkueessa isoon rooliin. Numerolla viisi pelaava Särkioja on kantanut lyöjäjokeri Sara-Ella Kemppaisen kanssa päävastuun kotiuttamisesta. Kaksikko on lyönyt Kirille eniten juoksuja. Lyötyjen juoksujen määrä on moninkertaistunut viime kesästä.

Vielä viime kaudella Särkioja pelasi kakkoskärjessä. Myös ulkokentällä tontti on kasvanut.

– Olen tehnyt paljon töitä talvella ja on kiva huomata kehitystä. Vastuu on ruokkinut pelinälkää ja on tullut onnistumisia.

Onnistumisia tarvitaan jatkossakin, sillä KeKi aloittaa sunnuntaina puolivälierät runkosarjan voittajaa Porin Pesäkarhuja vastaan.

– Pori on monipuolinen ja nopea joukkue. Heillä on tosi kova rutiinitaso tekemisessä. Meidän pitää yrittää rikkoa sitä ja yrittää saada kovimpia lyöjiä kiinni. Ulkopelissä paikoista on tehtävä palot, Särkioja pohti.

Oman mausteensa ottelusarjaan tuo Porin kotikenttä, missä pudotuspeleihin odotetaan 1 500 katsojaa. Runkosarjassa katsojakeskiarvo oli 1 200 katsojaa.

– Tosi mahtava päästä pelaamaan pudotuspelejä juuri Poriin. Siellä tunnelma on ihan toista, kun katsojat ovat pelissä hyvin mukana ja ääntä riittää, Särkioja sanoi.

Porilla on mahdollisuus peluuttaa lukkarina Minttu Vettenrantaa, joka pelasi Kirissä lainalla alkukauden.