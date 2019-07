Kempeleen Kiri kampesi Lappeenrannan-vieraat nurin

Kempeleen Kiri vei voiton kotiin lauantaina Lappeenrantaa vastaan pelatussa ottelussa lukemin 2–1 (3–4, 3–1, 1–0).

Kiri aloitti pelaamisen Sarkkirannassa vasta toisen jakson lopussa. Supervuorossa voittoon noussut kotijoukkue osoitti samalla, ettei aio luopua pudotuspelipaikastaan, jota myös vastustaja Lappeenrannan PesäYsit tavoittelee.

Ottelun tärkeys ei heijastunut Kirin otteissa avausjaksolla.

– Olimme ihan pihalla koko eka jakson, mutta hienosti kokosimme itsemme toiselle jaksolle ja superiin. Tauolta kentällä käveli ihan eri joukkue, laajaa tonttia polttolinjassa pelannut Neea Mikkola sanoi.

Kotijoukkueen virheet räpylässä maksoivat avausjakson pisteen. Vieraiden kolme ensimmäistä juoksua olivat varmoja paloja, mutta ne kääntyivät juoksuiksi, kun pallo poltteli liikaa räpylässä.

Ratkaisujuoksu syntyi, kun laittomaksi menossa ollut lyönti sirvahti ulkopelaajan räpylästä kauas katsomon taakse.

– Nyt oli eka kerta tälle kaudelle, että piti tauolla oikeasti ärähtää. Pelaamme kuitenkin viimeisestä pudotuspelipaikasta, eivätkä ajatukset olleet pelissä. En tiedä, mikä auttoi, mutta ulkopeli saatiin kuntoon, Kirin pelinjohtaja Mika Takalahti kertasi.

Tarkentuneen ulkopelin lisäksi toisella jaksolla kotijoukkueelta riitti yksi hyvä sisävuoro, jonka aloitti Elina Kärsämä lyömällä kunnarin tyhjään kenttään. Tulitusapua antoivat Mikkola ja Sara-Ella Kemppainen.

Supervuoron kotijoukkueelle käänsi Emmi Särkiojan tarkka välilyönti.

– Kunnari käänsi pelin meille. Supervuoro oli meiltä ehjä kokonaisuus. Ensin oli hyvä ulkovuoro, reunakovilla vaihdot ja yksi hyökkäys, missä Särkiojalla napsahti lyönti oikeaan paikkaan. Tärkeä voitto, ei surkutella pisteen menetystä, Takalahti korosti.

Runkosarjaa on jäljellä neljä ottelua. Viimeisestä pudotuspelipaikasta taistelevat käytännössä vain Kiri ja PesäYsit, joka on kempeleläisiä kolme pistettä jäljessä. Paperilla Kirin loppuohjelma on PesäYsejä helpompi.

– Meillä ei ole yhtään helppoa vastusta, mutta lähtökohtaisesti meille on pisteitä enemmän tarjolla kuin PesäYseille, Takalahti laskeskeli.