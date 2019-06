Kempeleen kiri ei riittänyt – porilaisvieraat veivät täyden pistepotin Sarkkirannasta

Kempeleen Kirin kaksi vahvaa sisävuoroa ja hyvä loppukiri eivät riittäneet pisteisiin naisten Superpesiksessä Porin Pesäkarhuja vastaan.

Kempeleen Kirin kaksi vahvaa sisävuoroa ja hyvä loppukiri eivät riittäneet pisteisiin naisten Superpesiksessä Porin Pesäkarhuja vastaan. Viime vuoden pronssijoukkue vei ottelun puhtaasti 0–2 (4–7, 3–4).

Pori joutui tekemään töitä pisteiden eteen. Henna Tähtilän kunnari sytytti kotijoukkueen peliin mukaan.

– Menetimme johtoaseman liian nopealla tahdilla. Ulkopelin tarvitsee olla pikkaisen tiiviimpää, että saa pisteitä Porin tasoista joukkuetta vastaan, KeKi:n pelinjohtaja Mika Takalahti kertasi peliä.

Ottelun lopussa Neea Mikkola löi takakentältä läpi ja kunnari jäi vajaan askeleen päähän.

– Hyvästä taittoheitosta tullut palo oli yhden pisteen arvoinen suoritus. Tilanne olisi muuten ollut tasan, Porin pelinjohtaja Sami Österlund sanoi.

Kirillä lukkaroi 17-vuotias Jenni Nättinen, kun Porista lainalle tullut Minttu Vettenranta ei ollut vielä joukkueen vahvuudessa.

– Sopimusta tehdessä sovimme, ettei Minttu lukkaroi Poria vastaan. Jenni pelasi tänään ensimmäisen superin matsin ja mallikkaasti pelasikin, Takalahti kiitteli.

Pattijoen Urheilijoiden kasvatti Milla Lindström pelaa Porissa vahvaa kautta. Lindström on etenijätilaston toisena 26 tuodulla juoksullaan. Vastustajilla on kova työ polttaa etenijäjokeri pesille.

– Oma kausi on lähtenyt ihan mukavasti liikkeelle. Tavoitteena on pelata elämäni parasta pesäpalloa ja se on mahdollista. Se on motivoinut jatkamaan pelaamista, kun näkee, että kehityn vielä. En ole jämähtänyt paikalleen, kymmenettä kautta Porissa pelaava Lindström iloitsee.

Lindström on voittanut urallaan kaksi kertaa etenijätilaston. Piakkoin 30 vuotta täyttävä pelaaja kertoo, että korkealla tasolla pelaaminen vuodesta toiseen vaatii paljon töitä.

– Kyllä sen huomaa, ettei peleistä palaudu yhtä nopeasti kuin ennen. Oheisharjoittelua ja huoltavia pitää tehdä paljon enemmän kuin vaikka 10 vuotta sitten, pelaaja kertoo.

Lindström valittiin Itä-Länteen jo kuudennen kerran. Kiristä Idän joukkuetta edustavat Emmi Särkioja ja Jutta Myllyniemi.