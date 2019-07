KeKi:n tuska kasvaa kasvamistaan – jo yhdeksäs perättäinen tappio

Kempeleläiset ovat pudonneet yhdeksän pelin tappioputken aikana putoamiskamppailuun.

Se oli jo niin lähellä.

Avausjakson näytöstyyliin voittanut Kempeleen Kiri oli kiinni kahdessa elintärkeässä vieraspisteessä miesten Superpesiksessä, mutta Siilinjärvi päätti toisin. Kotijoukkue kampesi toisen jakson voittoon neljännen vuoroparin tasoittavalla ja vei lopulta ottelun supervuoroparissa 2–1 (1–5, 3–2, 1–0).

– Saimme hyvän lähdön peliin, mutta toisen jakson huonon sisävuoron jälkeen vastustaja sai hengen päälle. Peli ratkesi ulkopelihörppäykseen, kun kopinnostolyönti lipsahti läpi. Karkea arviointivirhe, KeKi:n kakkospelinjohtaja Jarkko Kokkoa tuurannut Ari Roppola harmitteli.

KeKi sai mukaansa pisteen, mutta se ei paljoa lämmittänyt. Tappioputki kasvoi jo yhdeksän ottelun mittaiseksi.

– Piste ei tällä hetkellä lämmitä. Sen näkee sitten jonkin ajan päästä, että onko siitä mitään iloa.

Edellinen voitto on kesäkuun 29. päivältä, jolloin kempeleläiset kukistivat vieraspelissään Hyvinkään Tahkon jaksoin 2–1. Tahko-ottelun jälkeen kempeleläisten pistepussi on karttunut vain kolmella pisteellä. Rämpimisen seurauksena joukkue on valunut putoamistaisteluun.

KeKi on sarjataulukossa karsijan paikalla. Matkaa pudotuspeliviivan paremmalle puolelle on neljä pistettä.

– Tiukkaa on. Peli täytyisi nyt saada kulkemaan ja sen jälkeen katsoa, että mihin suuntaan alamme tuijottelemaan. Parempi, kun tässä vaiheessa ei vielä tuijotella mihinkään.

Kempeleläisten onnistumiset lepäsivät pitkälti Ossi Meriläisen ja Marko Pelkosen harteilla. Kaksi juoksua tuonut Pelkonen täräytti kunnarin, jonka lisäksi hän onnistui kotiutuksessa kolmesti. Meriläinen löi kaksi juoksua ja Matti Korhonen yhden.

– Kyllähän tässä on miettimisen paikka. Lyönneistä puuttui laatu. Nyt täytyy käydä tarkasti läpi, että miten tätä lajia oikein pelataan, Roppola sanoi.

KeKi:n seuraava mahdollisuus kurssin kääntämiseen on ensi viikon keskiviikkona, kun Kouvolan Pallonlyöjät saapuu vieraaksi Sarkkirantaan.