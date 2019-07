KeKi antoi Antti Vihtkarille lähtöpassit – uusi pelinjohtaja on Petri Pulliainen

Kalevan tietojen mukaan Kempeleen Kiri on vapauttanut miesten joukkueen pelinjohtajansa Antti Vihtkarin tehtävästään. KeKi on pelannut Superpesiksessä kymmenen peräkkäistä ottelua ilman voittoa. Joukkue on valahtanut sarjassa karsijan paikalle.

Tietojen mukaan Vihtkarin korvaaja on Petri Pulliainen, joka on edellisinä kausina toiminut Haminan pelinjohtajana. Pulliainen juhli Haminan joukkueessa nousua Superpesikseen kauden 2017 päätteeksi. Debyyttikausi pääsarjatasolla päättyi kuitenkin potkuihin elokuun alussa 2018.

KeKi:n manageri Sami Saloranta ei kiistänyt tietoa.

– Peruste on pelilliset syyt. Kymmenen voitonta ottelua pakotti meidät tähän tilanteeseen. Jotain piti tehdä, sillä meillä on vain kuusi peliä aikaa, Saloranta vahvisti.

KeKi pelaa runkosarjassa vielä kuusi ottelua. Seuraava peli on keskiviikkona, jolloin KeKi kohtaa kotikentällään Kouvolan.

– Pulliainen on kehissä keskiviikkona, manageri totesi.