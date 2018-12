Keihäänheittäjä Tero Pitkämäki jatkaa pitkää kilpauraansa – "En halunnut luovuttaa tai lopettaa loukkaantumisen takia"

Keihäänheittäjä Tero Pitkämäki jatkaa kilpauraansa. Hän ilmoitti päätöksestään tiedotustilaisuudessa Seinäjoella tiistaina.



Pitkämäen viime kausi jäi kesken heti kesäkuussa, kun hän Turussa Paavo Nurmen kisojen keihäskilpailussa loukkasi viimeisellä heitolla vasemman polvensa. Pitkämäki keskeytti kilpailukautensa ja kävi elokuussa polvileikkauksessa.



Samalla päättyi vuoden 2004 Ateenan olympialaisista jatkunut peräkkäisten arvokisojen sarja, sillä Pitkämäki ei pystynyt osallistumaan elokuisiin Berliinin EM-kisoihin.



Tiistaina Pitkämäki ilmoitti, että ura jatkuu ainakin ensi kauden.



– Noin viikko sitten päätin, että ura jatkuu. Löysin vielä kilpailuvietin takaisin, Pitkämäki kertoi.



Hän ei pidä kilpailemista kuitenkaan takuuvarmana, sillä menossa on yhä kuntoutusjakso kesän leikkauksen jäljiltä.



– Ihan satavarmaa se ei ole, mutta tällä hetkellä näyttää valoisalta.



"En halunnut luovuttaa"



Pitkämäki on kärsinyt pitkällä ja menestyksekkäällä urallaan muun muassa polvi-, kyynärpää-, kylki-, nilkka- ja selkävammasta.



Uransa jatkoa hän mietti pitkään ja hartaasti. Lopulta uusi palo kilpailemiseen löytyi.



– En halunnut luovuttaa tai lopettaa loukkaantumisen takia, Pitkämäki perusteli.



Joulukuussa 36 vuotta täyttävä Pitkämäki on voittanut urallaan seitsemän arvokisamitalia, eli suomalaisheittäjistä eniten kautta aikojen. Hänen uransa kirkkain kruunu on vuoden 2007 maailmanmestaruus Japanin Osakassa tuloksella 90,33.



MM-kisoissa Pitkämäki on yltänyt lisäksi hopealle 2013 ja pronssille 2015. Olympialaisissa hän oli kolmas vuonna 2008 Pekingissä. EM-kisoissa hän on ollut hopealla 2006 ja kahdesti pronssilla 2010 sekä 2014.



Suomen mestaruuden Pitkämäki on voittanut kahdeksan kertaa.



Edessä arvokisasuma



Yleisurheilun seuraavat MM-kisat ovat syksyllä 2019 Qatarin Dohassa, olympialaiset 2020 Tokiossa ja EM-kisat 2020 Pariisissa.



Jos Pitkämäen terveys kestää, ensi kauden päätähtäin on selkeä: Dohan MM-kisat, jotka järjestetään poikkeuksellisesti syys-lokakuun vaihteessa.



– Päätähtäimenä on Dohassa kilpaileminen ja menestyminen. Se vain tarkoittaa sitä, että raja pitää ylittää hyvissä ajoin.



Pitkämäen ennätys on juhannukselta 2005, kun keihäs lensi Kuortaneella 91,53. Hän ylitti tuolloin 90 metrin rajan yhdeksäntenä miehenä kautta aikojen.



Yleisurheilun Timanttiliigan keihään kokonaiskilpailun 2015 voittanut Pitkämäki on valittu Vuoden urheilijaksi kolme kertaa: vuosina 2007, 2013 ja 2015.