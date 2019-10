Kauden paras pelaaja jatkaa AC Oulussa – maalivahti Pennaselle jatkosopimus

Maalivahti Juhani Pennanen on allekirjoittanut kahden vuoden jatkosopimuksen AC Oulun kanssa. Vaikka AC Oulun kausi oli heikko, Pennasta ei voi syyttää, sillä luotettava maalivahti oli joukkueen paras pelaaja.

26-vuotias Pennanen on Oulunsalon Pallon kasvatti. Hän on pelannut AC Oulussa 51 ottelua ja pitänyt maalinsa puhtaansa 17 kertaa. Pennanen on aiemmin torjunut myös OPS:ssa ja PS Kemissä, jossa hän sai tilastoihinsa 22 liigaottelua.

– Edellinen kausi on nollattu ja siitä on otettu opiksi. Katseet ovat vahvasti tulevassa. Minulla on valtava palo menestyä, ja tiedän, että pystyn yhä parantamaan. Tavoitteenani on pystyä omalla esimerkillä nostamaan koko joukkueen ja etenkin nuorten pelaajien tasoa, Pennanen toteaa seuran tiedotteessa.

AC Oulun maalivahtivalmentajan Jani Luukkosen mukaan Pennasen suoritustaso pysyi korkealla koko menneen kauden ajan.

– Hän on erittäin motivoitunut ja sitoutunut harjoittelemaan. Treenattuja asioita on pystytty koko ajan siirtämään otteluihin, Luukkonen kommentoi.

Oululaisseuralla on nyt kasassa seitsemän julkaistua pelaajasopimusta.