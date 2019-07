Kauden paras ei riittänyt jatkoon – välieräpaikka olisi vaatinut Ari-Pekka Liukkoselta uutta Suomen ennätystä

Ari-Pekka Liukkonen ei selviytynyt jatkoon avausmatkallaan MM-kisoissa. Liukkonen ui 50 metrin rintauinnissa ajan 28,45, mikä riitti 43. sijaan. Kyseessä on Liukkosen kauden paras aika rintauinnissa.



– Hyvä startti, yllättävän hyvä aika oli siihen nähden miltä uinti on pari-kolme viikkoa tuntunut. Ajattelin, että sinne 29,5:n alle pääseminen olisi jo edellyttänyt onnistumista, Liukkonen kertoi.



Alkuerien nopein oli Britannian Adam Peaty ajalla 26,28. Välieräpaikka olisi irronnut ajalla 27,33. Liukkoselle se olisi tarkoittanut Eetu Karvosen nimissä olevan Suomen ennätyksen parantamista. Liukkonen ei pitänyt tällä erää mahdollisena 28 sekunnin alittamista, vaikka hänen oma ennätyksensä on 27,66.



– Onhan tuosta vielä ennätykseen paljon matkaa, ja se on viime MM-kisojen alkueristä.

50 metrin rintauinti on Liukkoselle sivulaji. Hänen on määrä kilpailla vielä vapaauinnissa 50 metrillä ja 100 metrillä.



Liukkonen on kärsinyt selkäkivuista, mutta uimarin mukaan ne eivät pilanneet kisojen avausmatkaa.



– Selkä on koko kevään ollut välillä parempi, välillä huonompi, tänään oli vähän parempi päivä. Toivottavasti sinne 50 metrin vapaan päiville (perjantai-lauantai) sattuisi myös ne paremmat päivät, Liukkonen totesi.



Suomalaisuimari on keskiviikkona mukana 100 metrin vapaauinnissa, jos selkä sen sallii.



– Se on varmaan aika hapokasta menoa, mutta torstai olisi siinä sitten välipäivä ennen vinstaa (50 metrin matkaa), ja olisi varmaan hyväkin saada satasella kroppaa hyvin hereille.

Kohu kiinalaisuimari Sun Yangin liepeillä jatkuu. Sun voitti 200 metrin vapaauinnin MM-kultaa ajalla 1.44,93. Maalikaakeliin ensimmäisenä kätensä löi Liettuan Danas Rapsys, mutta hänen suorituksensa hylättiin vilppilähdön vuoksi.



Toisen MM-kultansa voittaneen Sunin jälkeen hopeaa kauhoi Australian Clyde Lewis voittajalle 0,29 sekuntia hävinneenä. Kolmannen sijan jakoivat Venäjän Martin Maljutin ja Britannian Duncan Scott.



Britti Scott protestoi Sunin mestaruutta vastaan, eikä noussut mitaliseremoniassa palkintokorokkeelle.