Kärpät kaatoi Vaasan Sportin kotiavauksessaan Raksilassa – Myös ylivoima tuotti vihdoin tulosta

Kärpät kaatoi Vaasan Sportin liigakauden kotiavauksessaan maalein 3-1. Oululaisten osumista vastasivat Jesse Puljujärvi, Tino Metsävainio ja ylivoimalla osunut Janne Pesonen.

1.erä



Kärpät aloitti ottelun vauhdikkaasti, mutta ensimmäisen maalin iski Sport, kun vaasalaiset saivat Ludwig Byström harhasyötön jälkeen todella pitkän hyökkäysmyllyn kärppäpäätyyn. Kärpillä oli vaihto nelos- ja ykkösketjun välillä kesken ja sekakentällinen joutui ottamaan lopulta Steven Seigon viimeistelemän takaiskun vastaan.



Vaasalaiset pääsivät hakemaan lisäosumaa erän lähestyessä puoliväliä, kun Jakub Krejcik otti pikkukakkosen koukkaamisesta kärppämaalin takana. Ylivoima ei tuottanut kuitenkaan parista hyvästä paikasta huolimatta tulosta.



Erän ylitettyä puolivälin Kärpät nousi tasoihin Jesse Puljujärven maalilla, joka yllätti vaasalaisten maalia vartioineen Mika Järvisen lähes nollakulmasta heti aloituksen jälkeen.



Sport sai hakea erän lopulla lisäosumaa ylivoimalla Juho Lammikon jäähyn aikana, mutta lisäosumia erässä ei nähty, vaikka jäähyltä päässyt Lammikko pääsi yrittämään maalia läpiajosta.



Sport oli avauserässä yllättävän vahva ja Kärpät oli ajoittain pulassa liukkaiden vaasalaisten kanssa. Myös tunteet kuohahtivat erän aikana pari kertaa.



Patrik Rybar torjui Kärppien maalilla avauserässä 11 kertaa, Mika Järvinen vaasalaisten maalilla kahdeksan kertaa.

2.erä



Kärpät sai pelata erän alun ylivoimalla, mutta pakkopeli ei tuonut tulosta. Heti perään oululaiset pääsivät kuitenkin ylivoimahyökkäykseen, jonka päätteeksi Tino Metsävainio lirutti kiekon Sport-maalia vartioineen Järvisen längistä sisään. Syöttöpisteen osumaan merkkautti Lammikko.



Erä jatkui kärppämerkkisenä aina Jakub Krejcikin takajalkakampitukseen saakka, jonka seurauksena Kärpät joutui alivoimalle. Hieman myöhemmin Puljujärvi ja Mika Pyörälä pääsivät muun muassa ylivoimahyökkäykseen, mutta ensin mainittu ei saanut pelivälinettä vahvasti pelanneelle Pyörälälle.



Hetkeä myöhemmin Janne Pesonen oli jopa lähellä ulosajoa niitattuaan punapaidan selästä laitaan. Kärpät selvisi Pesosen pikkukakkosesta kuitenkin ilman takaiskua, mutta ei saanut hetkeä myöhemmin omalla ylivoimallakaan mitään aikaan.



Kärppien ehdotonta parhaimmistoa on ollut ykkösketjun sentteri Lammikko, joka on aiheuttanut liikkeellään ja fyysisyydellään vaasalaisille harmaita hiuksia.



Maalivahtien torjunnat kahden erän jälkeen: Rybar 12, Järvinen 14. Yleisöä Raksilassa on paikalla 4 607 katsojaa.

3.erä



Kärpät iski heti päätöserän ensimmäisellä minuutilla kauden ensimmäisen ylivoimamaalinsa. Osuman viimeisteli Puljujärven laukauksen maaliin ohjannut Pesonen.



Kärppien kolmas maali napsautti vaasalaisten selkärangan poikki. Sport ei saanut päätöserässä merkittävää loppukiriä aikaan. Kärpät sen sijaan sai ykkösketjun johdolla pitkiä hyökkäyksiä, joista syntyi myös maalipaikkoja, mutta lisäosumat olivat tiukassa.



Päätöserän viimeisillä minuuteilla vaasalaiset keskittyivät lähinnä jäähyilyyn, mutta Kärpät ei saanut hyödynnettyä ylivoimatilaisuuksiaan. Lisäosumia ei pelissä enää nähty.

Kärppien liigakauden toinen voitto kirjattiin lopulta maalein 3-1.